Bei Minusgraden

Martina Reuter mit Träumen und Zielen in New York

Adabei Österreich
29.12.2025 08:00
Arbeitet weiter an ihren großen Träumen: Martina Reuter.
Arbeitet weiter an ihren großen Träumen: Martina Reuter.(Bild: Privat)

New York zur Weihnachtszeit hat dieses ganz eigene Gefühl: Lichterketten wie aus dem Film, Menschen aus aller Welt und diese Energie, die alles möglich scheinen lässt. Genau dieses Gefühl tankt gerade Martina Reuter in der „Stadt, die niemals schläft“ und verfolgt dabei große Ziele.

Auch wenn es in New York gerade frostig ist, lässt sich Martina Reuter davon nicht bremsen. Im Gegenteil: Bei minus zehn grad posiert sie für Fotos vor der Kamera, zieht ihr Programm durch und richtet den Blick bereits auf die kommende New York Fashion. „Diese Stadt fordert – und fördert“, erzählt Reuter, und genau das liebe sie daran und reise immer gerne an diesen Ort zurück. 

45 Kilo leichter und kein Tag ohne Training
Nicht zu vergessen ist die starke Veränderung der Moderatorin. Noch vor nicht allzu langer Zeit galt die 46-Jährige als Curvy-Model, doch mittlerweile hat sie 45 Kilo abgenommen und den Weg ins Bodybuilding eingeschlagen. Aus diesem Neustart wurde somit ein neuer Lebensstil und damit gilt auch in New York: jeden Tag Training, egal ob Jetlag, Termin-Marathon oder Kälte. 

Reuter spricht auch offen darüber, was sie antreibt und worin sie Motivation findet: nämlich in großen Vorbildern und großen Geschichten. Arnold Schwarzenegger ist für sie ein Symbol dafür, was passieren kann, wenn man den Mut hat, sich neu zu erfinden. Genau dieses Mindset begleitet auch die Zweifach-Mama.

Martina Reuter ist aktuell in der Stadt, die niemals schläft, New York
Martina Reuter ist aktuell in der Stadt, die niemals schläft, New York(Bild: Privat)
Strahlend ins neue Jahr geht es für die Moderatorin.
Strahlend ins neue Jahr geht es für die Moderatorin.(Bild: Privat)
Trotz Kälte ließ es sich Martina Reuter nicht nehmen, vor der Linse zu posieren.
Trotz Kälte ließ es sich Martina Reuter nicht nehmen, vor der Linse zu posieren.(Bild: Privat)
Martina Reuter in der moderenen „Hudso Yards"-Siedlung
Martina Reuter in der moderenen „Hudso Yards“-Siedlung(Bild: Privat)

„Wenn andere es geschafft haben ...“
Die Vergangenheit hat gezeigt: Für Martina Reuter bleibt ein Plan selten ein Plan, sondern er wird auch realisiert. So klingt zwischen den Zeilen schon das nächste Ziel an: „Wer weiß, vielleicht sieht man mich bald nicht nur auf den Laufstegen, sondern auch auf der Bodybuilding-Bühne. Denn wenn es andere geschafft haben, dann schaffe ich es auch.“

Das klingt nach einer Vielzahl von Vorsätzen, die sich die Moderatorin hier gesetzt hat: Da kommt der Jahreswechsel gerade richtig. 

Porträt von Emily Patek
Emily Patek
