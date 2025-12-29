Martina Reuter mit Träumen und Zielen in New York

„Wenn andere es geschafft haben ...“

Die Vergangenheit hat gezeigt: Für Martina Reuter bleibt ein Plan selten ein Plan, sondern er wird auch realisiert. So klingt zwischen den Zeilen schon das nächste Ziel an: „Wer weiß, vielleicht sieht man mich bald nicht nur auf den Laufstegen, sondern auch auf der Bodybuilding-Bühne. Denn wenn es andere geschafft haben, dann schaffe ich es auch.“