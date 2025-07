Auch „Freund“ Clinton schrieb Epstein einen Brief

Das Medium ist offenbar im Besitz eines Albums, in dem die frühere Freundin Epsteins, Ghislaine Maxwell, Dutzende Gratulationsschreiben anlässlich des 50. Geburtstages des Investmentbankers im Jahr 2003 gesammelt hatte. Unter den Gratulanten findet sich auch Clinton. Der Brief des heute 78-Jährigen sei im Kapitel „Freunde“ zu finden. Darin sei zu lesen: „Es ist beruhigend, nicht wahr? Dass du so lange durchgehalten hast während all der Jahre des Lernens, der Abenteuer und des (unleserliches Wort). Darüber hinaus trägst du diese kindliche Neugier, den Willen zur Veränderung und der Trost für Freund in dir.“