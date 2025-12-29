Vorteilswelt
Kampf um die Macht in Oberösterreich wird lauter

Oberösterreich
29.12.2025 09:00
Das Landhaus in Linz ist das Machtzentrum der Politik in Oberösterreich.
Das Landhaus in Linz ist das Machtzentrum der Politik in Oberösterreich.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Gut 1500 Tage nach dem Start der Regierung „Stelzer II“ gerät die schwarz-blaue Koalition unter Druck: Die FPÖ wittert ihre historische Chance, die ÖVP kämpft um ihre Vormachtstellung. Der Wahl 2027 wirft lange Schatten auf das Linzer Landhaus. Eine Analyse über Macht, Nervosität und offene Rechnungen – und darüber, was die Parteien im kommenden Jahr trennt und antreibt.

Der Wahltermin im Herbst 2027 hängt ein wenig wie ein Damoklesschwert über dem Linzer Landhaus: Seit gefühlten Ewigkeiten ist die ÖVP die Nummer-1-Partei im Land, die FPÖ hat aber so große Chancen wie nie, erstmals das Rennen zu machen – und möglicherweise dann den Landeshauptmann zu stellen. Im bald zu Ende gehenden Jahr taten sowohl die Schwarzen als auch die Blauen alles, um diese Diskussion am Boden zu halten. Gelungen ist ihnen das aber nur bedingt.

