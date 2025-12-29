Kampf um die Macht in Oberösterreich wird lauter

Der Wahltermin im Herbst 2027 hängt ein wenig wie ein Damoklesschwert über dem Linzer Landhaus: Seit gefühlten Ewigkeiten ist die ÖVP die Nummer-1-Partei im Land, die FPÖ hat aber so große Chancen wie nie, erstmals das Rennen zu machen – und möglicherweise dann den Landeshauptmann zu stellen. Im bald zu Ende gehenden Jahr taten sowohl die Schwarzen als auch die Blauen alles, um diese Diskussion am Boden zu halten. Gelungen ist ihnen das aber nur bedingt.