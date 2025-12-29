Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein ruhiger Sonntag

Wanderer in Nöten: Bergretter rückten zweimal aus

Kärnten
29.12.2025 09:20
Schwierige Bergung einer Verletzten am Ulrichsberg
Schwierige Bergung einer Verletzten am Ulrichsberg(Bild: Bergrettung Klagenfurt)

Gleich zwei Einsätze binnen weniger Stunden für die Bergretter in Kärnten: In Bad Eisenkappel benötigte ein erschöpfter Wanderer am Schaidasattel Hilfe, am Ulrichsberg kam eine Frau schwer zu Sturz.  

0 Kommentare

Alarm am Sonntag um 12.19 Uhr für die Einsatzkräfte der Bergrettung Bad Eisenkappel: Ein 55-jähriger Wanderer saß am Schaidasattel fest – der Mann aus dem Bezirk Völkermarkt konnte aufgrund von Überanstrengung, Erschöpfung und starker Übelkeit nicht mehr weiter. Umgehend machten sich die Männer der Bergrettung auf den Weg.

Am Schaidasattel verließen einem Wanderer die Kräfte – die Bergrettung Bad Eisenkappel brachte ...
Am Schaidasattel verließen einem Wanderer die Kräfte – die Bergrettung Bad Eisenkappel brachte ihn sicher ins Tal.(Bild: Bergrettung Bad Eisenkappel)
(Bild: Bergrettung Bad Eisenkappel)

Und es dauerte nicht lange, bis die Helfer dem 55-Jährigen zur Seite standen. Nach der Erstversorgung mit wärmendem Tee und Flüssigzucker sowie der Überprüfung der Vitalwerte wurde der völlig erschöpfte Mann schließlich zu Fuß ins Tal gebracht. Aufgrund des starken Nebels in der Landeshauptstadt war ein Hubschraubereinsatz nicht möglich.

Schwierige Bergung
Fünf Stunden später mussten schließlich die Kollegen der Bergrettung Klagenfurt ausrücken: Eine Wanderin war auf dem Ulrichsberg bei einsetzender Dämmerung zu Sturz gekommen und hatte sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Auch für sie war somit an dieser Stelle Endstation – sie alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Helfer machten sich umgehend auf den Weg. Am Unglücksort angekommen übernahm der Notfallsanitäter die Erstversorgung und Schmerztherapie, ehe das Unfallopfer schließlich von den Bergrettern über das steile, eisige Gelände mittels Trage und Seil geborgen und zum bereitstehenden Rettungsdienst transportiert wurde.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
164.586 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.118 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Viral
Jazz Gitti ärgert sich nach McDonald‘s-Besuch
93.896 mal gelesen
Jazz Gitti machte auf Instagram ihrem Ärger Luft.
Mehr Kärnten
Kärntner Olympia-Traum
„Ich bekomme vom Skiverband keinen Cent!“
Kein ruhiger Sonntag
Wanderer in Nöten: Bergretter rückten zweimal aus
„Warum kein Englisch?“
Touristen-Paar beklagt Parkfalle in Veldener Bucht
Nach mehreren Unfällen
Baby im Auto: Polizei stoppt volltrunkene Lenkerin
Kärnten stürmen Berge
Nebelsuppe im Tal sorgt für Boom auf Skipisten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf