Wanderer in Nöten: Bergretter rückten zweimal aus

Gleich zwei Einsätze binnen weniger Stunden für die Bergretter in Kärnten: In Bad Eisenkappel benötigte ein erschöpfter Wanderer am Schaidasattel Hilfe, am Ulrichsberg kam eine Frau schwer zu Sturz.
Alarm am Sonntag um 12.19 Uhr für die Einsatzkräfte der Bergrettung Bad Eisenkappel: Ein 55-jähriger Wanderer saß am Schaidasattel fest – der Mann aus dem Bezirk Völkermarkt konnte aufgrund von Überanstrengung, Erschöpfung und starker Übelkeit nicht mehr weiter. Umgehend machten sich die Männer der Bergrettung auf den Weg.
Und es dauerte nicht lange, bis die Helfer dem 55-Jährigen zur Seite standen. Nach der Erstversorgung mit wärmendem Tee und Flüssigzucker sowie der Überprüfung der Vitalwerte wurde der völlig erschöpfte Mann schließlich zu Fuß ins Tal gebracht. Aufgrund des starken Nebels in der Landeshauptstadt war ein Hubschraubereinsatz nicht möglich.
Schwierige Bergung
Fünf Stunden später mussten schließlich die Kollegen der Bergrettung Klagenfurt ausrücken: Eine Wanderin war auf dem Ulrichsberg bei einsetzender Dämmerung zu Sturz gekommen und hatte sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Auch für sie war somit an dieser Stelle Endstation – sie alarmierte die Einsatzkräfte.
Die Helfer machten sich umgehend auf den Weg. Am Unglücksort angekommen übernahm der Notfallsanitäter die Erstversorgung und Schmerztherapie, ehe das Unfallopfer schließlich von den Bergrettern über das steile, eisige Gelände mittels Trage und Seil geborgen und zum bereitstehenden Rettungsdienst transportiert wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.