Mann-Wahl: Jürgen Klopps Spürsinn am Prüfstand

War Mann-Bestellung genialer Schachzug?

Dass vielen bei Salzburg zudem eine österreichische Lösung gut gefallen hätte, ist ein offenes Geheimnis. Am Ende erfüllte sich dieser Wunsch nicht, sodass die Wahl zum dritten Mal in Folge auf einen Deutschen fiel. Durchaus zum Wohlwollen von Red Bull-General Oliver Mintzlaff und Fußball-Chef Jürgen Klopp. Das Duo verhandelte höchstpersönlich mit Manns Ex-Verein Hannover. Erfolgreich! Ob es sich beim Schachzug aber wirklich um einen genialen gehandelt hat, wird sich erst weisen. Eins steht jedoch fest: In Sachen Mann steht auch Klopps Spürsinn auf dem Prüfstand!