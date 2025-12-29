Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Red Bull Salzburg

Mann-Wahl: Jürgen Klopps Spürsinn am Prüfstand

Salzburg
29.12.2025 08:00
Red Bull-Fußballchef Jürgen Klopp mit Red Bull Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter.
Red Bull-Fußballchef Jürgen Klopp mit Red Bull Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter.(Bild: Andreas Tröster)

Red Bulls Fußballchef Jürgen Klopp wollte Marcus Mann unbedingt als neuen Sportboss nach Salzburg lotsen. Geht der Schachzug auf, hat der ehemalige Erfolgstrainer alles richtig gemacht. Was passiert aber, sollte sich der Deutsche getäuscht haben?

0 Kommentare

Gut Ding braucht Weile! Dachte man sich auch bei den Bullen. Nach monatelanger Suche will man mit Marcus Mann den „idealen Kandidaten“ für den Posten des Sportbosses gefunden haben. So bezeichnete ihn Geschäftsführer Stephan Reiter. Noch im Oktober hatte dieser offen über Hoffenheims Andreas Schicker gesprochen.

Andreas Schicker wurde von Red Bull umworben. Am Ende zerschlug sich Salzburgs Traum von der ...
Andreas Schicker wurde von Red Bull umworben. Am Ende zerschlug sich Salzburgs Traum von der österreichischen Lösung aber.(Bild: GEPA)

War Mann-Bestellung genialer Schachzug?
Dass vielen bei Salzburg zudem eine österreichische Lösung gut gefallen hätte, ist ein offenes Geheimnis. Am Ende erfüllte sich dieser Wunsch nicht, sodass die Wahl zum dritten Mal in Folge auf einen Deutschen fiel. Durchaus zum Wohlwollen von Red Bull-General Oliver Mintzlaff und Fußball-Chef Jürgen Klopp. Das Duo verhandelte höchstpersönlich mit Manns Ex-Verein Hannover. Erfolgreich! Ob es sich beim Schachzug aber wirklich um einen genialen gehandelt hat, wird sich erst weisen. Eins steht jedoch fest: In Sachen Mann steht auch Klopps Spürsinn auf dem Prüfstand!

Marcus Mann wird am 6. Jänner bei Red Bull Salzburg vorgestellt.
Marcus Mann wird am 6. Jänner bei Red Bull Salzburg vorgestellt.(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Bewährt sich der neue Geschäftsführer Sport, hat der Fußball-Boss alles richtig gemacht. Salzburg kehrt endlich zurück in die Erfolgsspur – und die Stimmen, die dem Promi-Boss eher geringeres Interesse am Standort nachsagen, würden verstummen.

Lesen Sie auch:
Marcus Mann ist Salzburgs neuer Sportboss.
Neo-Bullen-Sportchef
Der neue Mann und seine größten Baustellen
27.12.2025
Naht der Abschied?
Kicker löscht Red Bull Salzburg aus „Lebenslauf“
28.12.2025

Weggefährte von Klopp freut sich
Sollte Mann hingegen nicht für den erhofften Schwung sorgen, wird sich auch der 58-jährige „Kloppo“ Kritik gefallen lassen müssen. Dann hätte der Konzern Salzburg nämlich nach Klopp-Kumpel Pep Lijnders und Rouven Schröder – er war von Schwesterklub Leipzig nach Österreich gewechselt – erneut nicht den erhofften Gefallen getan. Ein anderer Weggefährte des ehemaligen Erfolgstrainers freut sich in jedem Fall über den Mann-Wechsel zu den Bullen: Jörg Schmadtke. Der 61-Jährige arbeitete einst bei Liverpool mit Klopp zusammen. Und ersetzt dessen Hoffnungsträger jetzt bei Hannover. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
162.857 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
120.785 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
89.414 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf