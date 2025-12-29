Iglesias und Kournikova zeigen ihre Rasselbande

Was für eine süße Überraschung! Nach der Geburt ihres vierten Kindes kurz vor Weihnachten zeigten Anna Kournikova und Enrique Iglesias auf Instagram einen süßen Familienschnappschuss ihrer Rasselbande.
Sowohl die Ex-Tennisspielerin als auch der Sänger veröffentlichten jetzt auf Instagram ein Foto, das nicht herziger sein könnte. Zu sehen sind auf der Aufnahme alle vier Kids des Promi-Paares, das vor wenigen Tagen erneut Eltern wurde.
„Meine Sonnenscheine“
Während das Nesthäkchen in ein gestreiftes Tuch gewickelt in der Mitte selig schläft, kuscheln sich seine drei großen Geschwister lächelnd und mit einer beschützenden Geste an die Wiege.
Sehen Sie hier den süßen Schnappschuss von Iglesias‘ und Kournikovas Rasselbande:
„Meine Sonnenscheine“, schrieb Mama Anna Kournikova stolz zu dem lieben Schnappschuss, den Papa Enrique Iglesias umgehend auf seinem Instagram-Profil teilte.
Iglesias und Kournikova teilten erst vor einer Woche die frohe Botschaft, dass sie am 17. Dezember erneut Eltern geworden sind. Zwar veröffentlichten die beiden schon damals ein Foto ihres Neugeborenen, mit weiteren Details zum neuesten Mitglied ihrer Familie, etwa wie das Kleine heißt oder ob es ein Bub oder Mädchen ist, hielten sie sich allerdings zurück.
Am Set kennengelernt
Iglesias und Kournikova lernten sich im Dezember 2001 am Set seines Musikvideos zum Song „Escape“ kennen. Bei den MTV Video Music Awards im August 2002 feierten sie schließlich ihr großes Liebes-Outing.
Im Dezember 2017 durfte sich das Paar erstmals über Nachwuchs freuen – und das gleich doppelt! Die Zwillinge Nicholas und Lucy (8) bekamen im Jänner 2020 schließlich Schwesterchen Mary (8). Und Baby Nummer vier macht das Familienglück nun endgültig perfekt!
