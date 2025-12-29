Iglesias und Kournikova zeigen ihre Rasselbande

Iglesias und Kournikova teilten erst vor einer Woche die frohe Botschaft, dass sie am 17. Dezember erneut Eltern geworden sind. Zwar veröffentlichten die beiden schon damals ein Foto ihres Neugeborenen, mit weiteren Details zum neuesten Mitglied ihrer Familie, etwa wie das Kleine heißt oder ob es ein Bub oder Mädchen ist, hielten sie sich allerdings zurück.