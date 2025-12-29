Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wann es teurer wird

Uhrzeit entscheidet weiterhin über den Spritpreis

Wirtschaft
29.12.2025 07:16

Wer in Österreich tankt, muss auch in den kommenden Jahren keine plötzlichen Preissprünge fürchten: Preiserhöhungen an den Zapfsäulen dürfen weiterhin nur einmal täglich erfolgen – und zwar exakt um 12 Uhr mittags. Diese Regelung, die mit Jahresende ausgelaufen wäre, wird nun bis Ende 2028 verlängert.

0 Kommentare

Wie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bekanntgab, wird die sogenannte Spritpreisverordnung um weitere drei Jahre fortgeführt. Während Preiserhöhungen weiterhin zeitlich beschränkt bleiben, können Preissenkungen jederzeit vorgenommen werden. Ziel der Maßnahme sei es laut Hattmannsdorfer, stabile Rahmenbedingungen zu sichern, den Wettbewerb zu stärken und die Treibstoffpreise insgesamt niedriger zu halten.

Preise günstiger als im Euro-Schnitt
Nach Angaben des Wirtschaftsministers liegen die österreichischen Spritpreise deutlich unter dem Durchschnitt des Euroraums. Besonders ausgeprägt sei der Unterschied bei Benzin: Für einen Liter Euro-Super zahlen Autofahrerinnen und Autofahrer hierzulande im Schnitt 17,7 Cent weniger als im Euroraum.

Im Vergleich zu Deutschland beträgt die Differenz sogar 21,4 Cent pro Liter. Auch Diesel ist in Österreich günstiger – mit einem Preisvorteil von 5,7 Cent gegenüber dem Euroraum-Durchschnitt.

Um Preissprüngen vorzubeugen, verlängert die Regierung die Mittagsregel bis zum Jahr 2028.
Um Preissprüngen vorzubeugen, verlängert die Regierung die Mittagsregel bis zum Jahr 2028.(Bild: P. Huber)
Lesen Sie auch:
An vielen deutschen Tankstellen gelten die Preise nicht einmal für fünf Minuten.
Schnelle Schwankungen
D: Spritpreise oft nicht einmal 5 Minuten gültig
20.05.2025
Spritpreise gesunken
Tanken heuer rund 5 Cent billiger als im Vorjahr
16.12.2025
Dänemark am teuersten
Österreich liegt bei Spritpreisen im EU-Mittelfeld
23.12.2025

Kritik vom Finanzminister
Kritik kam zuletzt jedoch von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). Er bemängelte, dass sinkende Preise auf den internationalen Märkten in Österreich nicht ausreichend an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben würden. Als Reaktion darauf stellte Marterbauer mögliche Gegenmaßnahmen in Aussicht.

Die Spritpreisverordnung besteht seit Mitte 2009. Ursprünglich waren Preiserhöhungen nur zu Betriebsbeginn der Tankstellen erlaubt. Im Zuge einer Evaluierung und Novellierung im Jahr 2011 wurde der Zeitpunkt auf 12 Uhr mittags festgelegt – eine Regelung, die seither gilt und nun erneut verlängert wurde.

Preise online vergleichen
Zusätzlich verpflichtet das österreichische Modell die Tankstellenbetreiber, jede Preisänderung an die Preistransparenzdatenbank der E-Control zu melden. Auf dieser Grundlage betreibt die E-Control den öffentlichen Preisvergleichsrechner unter www.spritpreisrechner.at. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher die aktuellen Preise in ihrer Umgebung vergleichen und gezielt das günstigste Angebot auswählen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
ÖVP
SpritpreisWirtschaftsminister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
162.857 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
120.785 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
89.414 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Wirtschaft
Wann es teurer wird
Uhrzeit entscheidet weiterhin über den Spritpreis
Krone Plus Logo
Endlich Aufschwung?
2026 wird zum Schicksalsjahr für unsere Wirtschaft
Keine Entspannung
Wohnbau-Flaute treibt die Mietpreise in die Höhe
Steuern und Kontrollen
Für Privatstiftungen wird es nun weniger gemütlich
In der Steiermark
Noch keine Lösung für sieben Unimarkt-Filialen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf