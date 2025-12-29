Uhrzeit entscheidet weiterhin über den Spritpreis

Wer in Österreich tankt, muss auch in den kommenden Jahren keine plötzlichen Preissprünge fürchten: Preiserhöhungen an den Zapfsäulen dürfen weiterhin nur einmal täglich erfolgen – und zwar exakt um 12 Uhr mittags. Diese Regelung, die mit Jahresende ausgelaufen wäre, wird nun bis Ende 2028 verlängert.