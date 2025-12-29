Touristen-Paar beklagt Parkfalle in Veldener Bucht

Böse Überraschung nach einem Spaziergang am Wörthersee. Touristen wünschen sich nach einer Parkstrafe mehrsprachige Hinweistafeln, zumal die Gemeinde Urlauber aus der ganzen Welt begrüßt.
Sonntagmorgen, die perfekte Gelegenheit für einen Winterspaziergang am mysteriös vernebelten Wörthersee, das dachten sich Livio und Partnerin Nella aus Triest. Doch als das italienische Touristen-Pärchen aus der Veldener Bucht zurück zum Pkw ging, gab es eine böse Überraschung.
Wörthersee-Touristen verstanden Schild nicht
Denn die beiden waren in die vermeintliche „Parkfalle“ am Corso getappt! „Wir hatten einfach Pech“, seufzt Livio, als er den Strafzettel der „Krone“ präsentiert, „im Hotel in Villach sagte man uns nämlich, das Parken sonntags am See sei umsonst. Und als wir hier vorgefahren sind, haben wir kein Verbot, kein Hinweisschild auf Englisch gesehen.“
„Gilt auch an Sonn- und Feiertagen“, steht in einem extra angebrachten Tafel unterhalb des großen Hinweisschilds für die gebührenpflichtige Kurzparkzone, direkt am Café Schatzi. Dies konnten die Italiener aber nicht verstehen.
„Wie auf anderen Hinweisschildern“
Daher: „Ich würde es gut finden, wenn man – wie auf anderen Hinweisschildern an diversen Spots rund um den See – auch hier in Velden das Parken auf Englisch ausweist“, so Nella, „wir waren nur kurz spazieren und hätten natürlich bezahlt, wenn wir das gewusst hätten. Zumal die ersten 20 Minuten ja eh frei sind.“
Klar ist: Viele Touristen würden sich wahrscheinlich für die Zukunft freuen, wenn das Hinweisschild mehrsprachig ergänzt würde. Dann würden böse Überraschungen in der Kurzparkzone künftig ausbleiben.
