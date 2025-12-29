Touristen-Paar beklagt Parkfalle in Veldener Bucht

„Wie auf anderen Hinweisschildern“

Daher: „Ich würde es gut finden, wenn man – wie auf anderen Hinweisschildern an diversen Spots rund um den See – auch hier in Velden das Parken auf Englisch ausweist“, so Nella, „wir waren nur kurz spazieren und hätten natürlich bezahlt, wenn wir das gewusst hätten. Zumal die ersten 20 Minuten ja eh frei sind.“