Auch dieser Promi wagt sich ins Dschungelcamp!

Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass Mirja du Mont im kommenden Jahr ins RTL-Dschungelcamp ziehen wird. Doch sie muss nicht alleine vor dem Lagerfeuer darben. Denn am Montag wurde schon der nächste Promi für die neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bekannt gegeben!
Es ist Reality-Star Umut Tekin, den Fans sonst vor allem aus Dating-Shows wie „Die Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“ oder „Love Island VIP“ kennen.
Keine heißen Flirts im Dschungel!
So viel sei aber schon verraten: Heiße Flirts wird es im australischen Dschungel wohl nicht geben, denn: „Also da gibt es schon auch jemanden. Es ist noch nicht fest, aber ich weiß auch nicht, was sich daraus entwickelt ...”, verriet Tekin vorab schon mal RTL. Vor dem Lagerfeuer will er daher nun auch eine andere Seite von sich präsentieren.
RTL präsentierte seinen neuesten Dschungelcamper auch auf Instagram:
Tekin verriet unterdessen auch, von welchen unliebsamen Camp-„Mitbewohnern“ er jetzt schon Albträume bekommt. Das Reality-Flirt-Ass hat nämlich eine kleine Spinnen-Phobie.
„Du bist in Australien. Wir sind nicht in Deutschland“. erklärte er. „Das sind keine Spinnen, die du so kurz mal an der Decke hast. So mit einem Staubsauger kurz nach oben gehst, um die einzusaugen. Das sind richtige Vogelspinnen.”
Fans sind zwiegespalten
Auf Instagram waren die Reaktionen jedenfalls gemischt. Während sich viele Fans freuten, dass Umut Tekin bald im australischen Dschungel zwischen Spinnen, Kakerlaken und Co. darben muss, zeigten sich andere enttäuscht.
„Neeeeeeeee, wieder Umut?!“, oder „Einfach immer die gleichen Leute in allen RTL-Formaten“, nörgelte so mancher Dschungelcamp-Fan.
Ende Jänner geht‘s los!
Wer neben Umut Tekin und Mirja du Mont noch ins RTL-Dschungelcamp zieht? Das ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis. Nur so viel ist schon fix: Ab dem 23. Jänner geht es mit der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ freuen. Und auch im kommenden Jahr läuft die Show wieder zur Primetime!
