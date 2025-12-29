Vorteilswelt
Wie in Daily-Soap

Van-Gerwen-Ex erwartet Kind: „Habe Fehler gemacht“

Sport-Mix
29.12.2025 08:39
Michael van Gerwen
Michael van Gerwen

Darts-Star Michel van Gerwen kämpft derzeit bei der WM in London um den Titel. Seine Ex-Frau hat nun in der niederländischen Heimat ein brisantes Interview geben und verraten, dass sie in einem Monat ein Kind von ihrem neuen Freund erwarte – nur sieben Monate nach der Trennung von van Gerwen ...

Der 36-jährige Dartsprofi hatte Ende Mai bekannt gegeben, dass sich das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, getrennt habe. Daraufhin legte der Niederländer sogar eine mehrwöchige Turnierpause ein.

Michael van Gerwen
Nach elf Jahren
Ehe-Aus! Michael van Gerwen zieht sich zurück
26.05.2025

Nun verriet seine Ex-Frau Daphne Govers in der TV-Sendung „Shownieuws“, dass sie bereits in einem Monat Nachwuchs erwarte, die Schwangerschaft aber nicht geplant gewesen sei. „Man hätte sich diese Geschichte nicht einmal für (die Daily-Soap, Anm.) ‘Gute Zeiten, Schlechte Zeiten‘ ausdenken können. Ich lache darüber, aber es ist wahr“, so Govers.

(Bild: EPA/ANDY RAIN)

„Ich glaube, er ist nicht besonders glücklich“
Sie habe natürlich einen Fehler gemacht, „das weiß jeder und das müssen wir nicht verschweigen. Die Geschichte drumherum möchte ich lieber privat halten“, sagte van Gerwens Ex weiter. Wie der Darts-Profi zu ihrer Schwangerschaft stehe, „das wage ich nicht zu sagen. Ich glaube, er ist nicht besonders glücklich darüber, aber ich weiß es wirklich nicht.“

Michael van Gerwen kämpft am Dienstag gegen Gary Anderson bei der Darts-WM um den Einzug ins Viertelfinale.

Porträt von krone Sport
krone Sport
