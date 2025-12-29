Europa bereitet sich auf einen Raketen-Boom vor

Flexibel in alle Umlaufbahnen

Damit reagiert die ESA auch auf Nachhaltigkeitsanforderungen: Raketenstufen sollen künftig nicht mehr einfach ins Meer fallen, sondern wiederverwendet werden. Erste Tests für wiederkehrende Booster sind 2026 in Schweden geplant. Die geopolitische Lage, aber auch die wachsende Unabhängigkeit Europas in der Raumfahrt, spiegeln sich im Rekordbudget von über 22 Milliarden Euro in den kommenden drei Jahren wider.