Nachgerechnet: Armanis 14.000-Dollar-Umsatz

In einem Bericht zum Tod des italienischen Modeschöpfers Giorgio Armani waren erstaunliche Zahlen zu lesen. Doch hat „Re Giorgio“ im ersten Jahr seiner Unternehmensgründung wirklich 14.000 Dollar Umsatz gemacht? Wissenschaftsredakteur Christian Mähr hat ganz genau nachgerechnet und seine eigenen Schlussfolgerungen gezogen.