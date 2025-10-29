Keine Hilfe für Patientin: Zwölf Fragen sind offen

Eine Einordnung und Analyse zu einem Fall, der das ganze Land bewegt: Ärzte versuchten in Rohrbach (OÖ) verzweifelt, eine Patientin (55) in akuter Lebensgefahr in eine Spezialklinik zu verlegen – vergeblich. Die Öffentlichkeit ist erschüttert über die Zustände im Spitalswesen, zu denen viele Fragen offen sind.
Zeitlicher Ablauf: Wann die Mühlviertlerin in die Notaufnahme nach Rohrbach kam, ist protokolliert. Ebenso aufgezeichnet ist, wann die einzelnen Schritte zur Verlegung in ein Spezialkrankenhaus gesetzt wurden. Hier wird auf Daten des Spitals selbst als auch auf Aufzeichnungen des Roten Kreuzes verwiesen, das für die Organisation des Transports zuständig gewesen wäre. Unklar ist hingegen: Was ist in der Zeit zwischen Eintreffen (18.54 Uhr) und der Diagnose (21.10 Uhr) genau geschehen?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.