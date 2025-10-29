Keine Hilfe für Patientin: Zwölf Fragen sind offen

Zeitlicher Ablauf: Wann die Mühlviertlerin in die Notaufnahme nach Rohrbach kam, ist protokolliert. Ebenso aufgezeichnet ist, wann die einzelnen Schritte zur Verlegung in ein Spezialkrankenhaus gesetzt wurden. Hier wird auf Daten des Spitals selbst als auch auf Aufzeichnungen des Roten Kreuzes verwiesen, das für die Organisation des Transports zuständig gewesen wäre. Unklar ist hingegen: Was ist in der Zeit zwischen Eintreffen (18.54 Uhr) und der Diagnose (21.10 Uhr) genau geschehen?