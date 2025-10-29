So viel kostet Ihr Auto in der Produktion wirklich

Die monatlichen Kosten für ein Auto sind enorm. Etwas mehr als 1000 Euro kostet ein PKW jeden Monat. Da ist der Kaufpreis ebenso mit eingerechnet wie der Wertverlust, Versicherung, Steuern und Sprit. Kaum ein anderer Gegenstand nimmt im persönlichen Budget so viel Platz ein. Selbst so mancher Wohnraum ist für viele Österreicher günstiger zu haben.