So viel kostet Ihr Auto in der Produktion wirklich

Rund 34.000 Euro kostet ein durchschnittliches Auto in Österreich, wenn man es als Neuwagen anschafft. Krone+ hat sich angesehen, warum ein PKW derart viel Geld kostet, was der Preistreiber ist und wie der Vergleich zwischen Verbrenner- und Elektroautos ausfällt.
Die monatlichen Kosten für ein Auto sind enorm. Etwas mehr als 1000 Euro kostet ein PKW jeden Monat. Da ist der Kaufpreis ebenso mit eingerechnet wie der Wertverlust, Versicherung, Steuern und Sprit. Kaum ein anderer Gegenstand nimmt im persönlichen Budget so viel Platz ein. Selbst so mancher Wohnraum ist für viele Österreicher günstiger zu haben.
