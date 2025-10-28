Rewe schließt Lager-Standort in Lauterach

Sozialplan in Ausarbeitung

Für die 37 betroffenen Mitarbeiter in Lauterach befinde sich „ein Sozialplan in finaler Abstimmung mit den Betriebsräten“, ließ das Unternehmen wissen. Zudem werden Gespräche mit „Adeg“ und „Sutterlüty“ zur Übernahme der Beschäftigten geführt. Für das Objekt in Lauterach sei außerdem eine Nachnutzung in Planung. Mit der Marke „Billa“ hatte sich Rewe bereits vor zwei Jahren völlig aus Vorarlberg zurückgezogen. Die Filialen wurden von anderen Händlern übernommen.