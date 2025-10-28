Rewe schließt Lager-Standort in Lauterach

Stattdessen baut Rewe sein Lager in der Tiroler Gemeinde Stams aus. 37 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind von der Schließung des Vorarlberger Standorts betroffen.
Restrukturierungsmaßnahmen in der Rewe Group haben voraussichtlich Mitte 2026 die Schließung des Lagers für Vorarlberg in Lauterach zur Folge. Dafür werde das Lager in Stams in Tirol zum zentralen Logistikstandort für Tirol und Vorarlberg aufgewertet, teilte das Unternehmen mit.
Mehr als drei Viertel der Waren für Vorarlberg wurden bereits bisher aus Stams bezogen, wodurch die Bündelung einen logischen Schritt darstelle, hieß es von Rewe. Das Lager in Stams hat derzeit eine Lagerfläche von 14.000 m2, durch die Erweiterung der Rüstplätze und zusätzliche Regalzeilen werde das Lager effizient ausgebaut. Es entstünden damit auch neue Arbeitsplätze.
Sozialplan in Ausarbeitung
Für die 37 betroffenen Mitarbeiter in Lauterach befinde sich „ein Sozialplan in finaler Abstimmung mit den Betriebsräten“, ließ das Unternehmen wissen. Zudem werden Gespräche mit „Adeg“ und „Sutterlüty“ zur Übernahme der Beschäftigten geführt. Für das Objekt in Lauterach sei außerdem eine Nachnutzung in Planung. Mit der Marke „Billa“ hatte sich Rewe bereits vor zwei Jahren völlig aus Vorarlberg zurückgezogen. Die Filialen wurden von anderen Händlern übernommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.