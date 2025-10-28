Vorteilswelt
Lebensmittelhandel

Rewe schließt Lager-Standort in Lauterach

Vorarlberg
28.10.2025 16:02
Rewe hat sich mit der Marke „Billa“ schon vor Jahren aus dem Ländle zurückgezogen.
Rewe hat sich mit der Marke „Billa" schon vor Jahren aus dem Ländle zurückgezogen.

Stattdessen baut Rewe sein Lager in der Tiroler Gemeinde Stams aus. 37 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind von der Schließung des Vorarlberger Standorts betroffen.  

Restrukturierungsmaßnahmen in der Rewe Group haben voraussichtlich Mitte 2026 die Schließung des Lagers für Vorarlberg in Lauterach zur Folge. Dafür werde das Lager in Stams in Tirol zum zentralen Logistikstandort für Tirol und Vorarlberg aufgewertet, teilte das Unternehmen mit.

Mehr als drei Viertel der Waren für Vorarlberg wurden bereits bisher aus Stams bezogen, wodurch die Bündelung einen logischen Schritt darstelle, hieß es von Rewe. Das Lager in Stams hat derzeit eine Lagerfläche von 14.000 m2, durch die Erweiterung der Rüstplätze und zusätzliche Regalzeilen werde das Lager effizient ausgebaut. Es entstünden damit auch neue Arbeitsplätze. 

Sozialplan in Ausarbeitung
Für die 37 betroffenen Mitarbeiter in Lauterach befinde sich „ein Sozialplan in finaler Abstimmung mit den Betriebsräten“, ließ das Unternehmen wissen. Zudem werden Gespräche mit „Adeg“ und „Sutterlüty“ zur Übernahme der Beschäftigten geführt. Für das Objekt in Lauterach sei außerdem eine Nachnutzung in Planung. Mit der Marke „Billa“ hatte sich Rewe bereits vor zwei Jahren völlig aus Vorarlberg zurückgezogen. Die Filialen wurden von anderen Händlern übernommen.

Kommentare

Vorarlberg
