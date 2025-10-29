Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umbau

Moderner Bahnhof für Gemeinde Frastanz geplant

Vorarlberg
29.10.2025 16:31
Deal: Christof Bitschi, Markus Wallner und Walter Gohm.
Deal: Christof Bitschi, Markus Wallner und Walter Gohm.(Bild: Bernd Hofmeister)

Die Gemeinde Frastanz soll einen neuen Bahnhof erhalten, das Land Vorarlberg unterstützt die Kommune dabei finanziell. Start des Umbaus ist frühestens im Jahr 2028.

0 Kommentare

Aus Bahnhöfen sogenannte Mobilitätsdrehscheiben zu machen, ist schon lange das Ziel der Landesregierung. Nun ist die Gemeinde Rankweil am Zug: Diese Wochen haben Landeshauptmann Markus Wallner, Landesstatthalter Christof Bitschi und Bürgermeister Walter Gohm die Grundsatz- und Planungsvereinbarung für den neuen Bahnhof unterzeichnet.

Das Projekt umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen, die das Reisen mit den Öffis zugänglicher und komfortabler gestalten sollen. Ein neuer Vorplatz samt Busterminal, Park-and-Ride- sowie Bike-and-Ride-Anlagen werden das Umsteigen zwischen den Verkehrsträgern vereinfachen. Durch eine modernisierte Unterführung, drei Aufzüge und erneuerte Bahnsteige sowie einen überdachten Wartebereich mit Sanitäranlagen steigen Komfort und Barrierefreiheit. „Der Bahnhof Frastanz ist ein bedeutender Knotenpunkt für den westlichen Walgau und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr in Vorarlberg“, erklärte Landesstatthalter Bitschi. Diese Investition in die Infrastruktur sei ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Verbesserung der Mobilität und Lebensqualität in der Region.

Finanzspritze des Landes
Gemäß Übereinkommen unterstützt das Land die Planung mit Kostenzuschüssen bis zu 430.000 Euro. Die Gemeinde steuert 80.000 Euro bei. Insgesamt sind für die Planung des Projekts rund eine Million Euro veranschlagt. Bis Ende 2027 sollen diese fertig sein. Der Umbau kann dann im Jahr 2028 beginnen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 14°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 18°
Symbol wolkig
Dornbirn
3° / 14°
Symbol wolkig
Feldkirch
2° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
173.526 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
147.721 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.359 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Vorarlberg
Hinweise
Steht Dornbirner Geburtenstation vor dem Aus?
Umbau
Moderner Bahnhof für Gemeinde Frastanz geplant
Verordnung aufgehoben
Hand- und Zugdienste: Lochau rudert wieder zurück
Kinderbetreuung
Traditionelle Rollenbilder sind prägend
Comet Lemmon
Ein besonderes Spektakel an unserem Sternenhimmel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf