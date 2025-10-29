Moderner Bahnhof für Gemeinde Frastanz geplant

Das Projekt umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen, die das Reisen mit den Öffis zugänglicher und komfortabler gestalten sollen. Ein neuer Vorplatz samt Busterminal, Park-and-Ride- sowie Bike-and-Ride-Anlagen werden das Umsteigen zwischen den Verkehrsträgern vereinfachen. Durch eine modernisierte Unterführung, drei Aufzüge und erneuerte Bahnsteige sowie einen überdachten Wartebereich mit Sanitäranlagen steigen Komfort und Barrierefreiheit. „Der Bahnhof Frastanz ist ein bedeutender Knotenpunkt für den westlichen Walgau und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr in Vorarlberg“, erklärte Landesstatthalter Bitschi. Diese Investition in die Infrastruktur sei ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Verbesserung der Mobilität und Lebensqualität in der Region.