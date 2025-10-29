Salzburg-Legende steht auch als Trainer für Erfolg

Als Spieler des FC Red Bull Salzburg feierte Andreas Ulmer Erfolge am laufenden Band. Am Donnerstag wird der ehemalige Linksverteidiger 40 Jahre alt. Während er in der Akademie Erfolge feiert, ist bei den Bullen weiterhin kein Nachfolger für den Rekordspieler in Sicht.
Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Andreas Ulmers Ära bei Red Bull Salzburg ein Ende fand. Der Linksverteidiger avancierte zum Rekordspieler des Klubs (582 Partien). Heute wird die Legende 40 Jahre alt und ist glücklich: „Meiner Familie und mir geht es gesundheitlich sehr gut.“
