Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Comet Lemmon

Ein besonderes Spektakel an unserem Sternenhimmel

Vorarlberg
29.10.2025 12:45
Farbenfroher Komet: Der Kopf schimmert grünlich, dahinter leuchtet der Schweifstern gelblich, ...
Farbenfroher Komet: Der Kopf schimmert grünlich, dahinter leuchtet der Schweifstern gelblich, dann blau.(Bild: Stiplovsek Dietmar)

Über dem Schloss Glopper in Hohenems fing Fotograf Dietmar Stiplovsek am Dienstagabend den Kometen Lemmon ein. Dieser ist nur alle 1150 Jahre zu sehen. Doch wie es er zu finden und wieso erstrahlt der Schweifstern  gleich in drei Farben?

0 Kommentare

Mit dem erst im Jänner 2025 entdeckten Komet C/2025 A6 (Lemmon) ist derzeit ein seltener Himmelsgast zu sehen. Bei dem Kometen handelt es sich um eisreiche Brocken aus dem Kuipergürtel und noch weiter außen liegenden Bereichen des Sonnensystems. Der eisige Brocken nähert sich der Sonne und wird am 8. November den sonnennächsten Punkt erreichen. Doch schon jetzt ist der grün leuchtende Komet gut mit dem Fernglas zu erkennen. Von sehr dunklen Standorten sollte der nicht-periodische Komet sogar mit bloßem Auge sichtbar sein. Die beste Zeit, um Lemmon zu beobachten, ist gegen 21 Uhr. Dann steht der Komet am westlichen Himmel rund 42 Grad über dem Horizont.

Kopf des Kometen schimmert grünlich
Zur Orientierung bietet sich der Große Wagen beziehungsweise der vordere Teil der Deichsel an. Etwa auf halben Weg zwischen diesem Sternbild und dem besonders hellen Stern Arcturus (ein roter Riesenstern, der als Hauptstern im Sternbild Bärenhüter gilt), ist dann der Komet Lemmon zu finden. Der Kopf des Kometen schimmert grünlich, dahinter leuchtet er erst gelblich, sein Schweif ist blau. Der Schimmer entsteht durch das Molekül Dikohlenstoff. Es bildet sich, wenn der Komet der UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt ist. Die Strahlung zerstört dabei kohlenstoffhaltige Verbindungen im Kometen, wodurch sich Dikohlenstoff bildet, das im Sonnenlicht grünlich leuchtet.

Der gelbliche Staubschweif von Lemmon ist das Produkt des abgelösten Staubs, während der blaue Ionenschweif durch die Wechselwirkung zwischen Kometen-Ionen und dem Sonnenwind entsteht. Wer Lemmon sehen will, sollte die einmalige Chance nutzen: Der nächste Besuch des Kometen erfolgt erst wieder in rund 1150 Jahren.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 13°
Symbol wolkig
Bludenz
2° / 16°
Symbol wolkig
Dornbirn
3° / 14°
Symbol wolkig
Feldkirch
2° / 18°
Symbol wolkig

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
170.954 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
142.656 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.778 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Vorarlberg
Comet Lemmon
Ein besonderes Spektakel an unserem Sternenhimmel
Verletzt
Biker prallte nach Überholen gegen Böschung
SW Bregenz im ÖFB-Cup
Attraktiver Gegner zu einem ungünstigen Zeitpunkt
Günter Bucher:
„Da war so viel Herzblut drin“
NHL
Kasper siegt mit Detroit, Rossi verliert mit Wild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf