Ein besonderes Spektakel an unserem Sternenhimmel

Mit dem erst im Jänner 2025 entdeckten Komet C/2025 A6 (Lemmon) ist derzeit ein seltener Himmelsgast zu sehen. Bei dem Kometen handelt es sich um eisreiche Brocken aus dem Kuipergürtel und noch weiter außen liegenden Bereichen des Sonnensystems. Der eisige Brocken nähert sich der Sonne und wird am 8. November den sonnennächsten Punkt erreichen. Doch schon jetzt ist der grün leuchtende Komet gut mit dem Fernglas zu erkennen. Von sehr dunklen Standorten sollte der nicht-periodische Komet sogar mit bloßem Auge sichtbar sein. Die beste Zeit, um Lemmon zu beobachten, ist gegen 21 Uhr. Dann steht der Komet am westlichen Himmel rund 42 Grad über dem Horizont.