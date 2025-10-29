Traditionelle Rollenbilder sind prägend

Regionaler Aktionsplan

AK-Präsident Bernhard Heinzle kritisierte in diesem Zusammenhang den Förderstopp für Elternbeiträge in privaten Einrichtungen für Dreijährige: „Statt Qualität zu stärken, wird sie gefährdet. Wir brauchen einen regionalen Aktionsplan, der Ausbau und Qualität gemeinsam denkt – nicht Rückschritte.“ Im Rahmen der Studie hat das ÖIF erstmals Daten aus dem „Generations & Gender Programme (GGP)“ spezifisch für Vorarlberg ausgewertet. Die Ergebnisse beleuchten gesellschaftliche Erwartungen an Mütter im Hinblick auf Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit. Sie zeigen für Vorarlberg ein deutlich konservativeres Bild als in anderen Bundesländern. Ein Beispiel: So stimmen 52 Prozent der Männer in Vorarlberg der Aussage zu, dass ein Kind, das noch nicht zur Schule geht, unter der Erwerbstätigkeit der Mutter leiden würde. Auch 30 Prozent der Frauen teilen diese Ansicht. Zum Vergleich: In Wien liegt die Zustimmung bei 28 Prozent der Männer und 18 Prozent der Frauen.