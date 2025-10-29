Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinderbetreuung

Traditionelle Rollenbilder sind prägend

Vorarlberg
29.10.2025 14:15
In Vorarlberg werden lediglich rund 18 Prozent der Kindergartenkinder ganztägig betreut.
In Vorarlberg werden lediglich rund 18 Prozent der Kindergartenkinder ganztägig betreut.(Bild: stock.adobe.com null)

Wie steht es um die Kinderbetreuung in Vorarlberg? Dieser Frage ging eine Studie der Arbeiterkammer (AK) auf den Grund. Das Ergebnis ist reichlich paradox und wirft einige Fragen auf. 

0 Kommentare

In Vorarlberg besuchen zwar überdurchschnittlich viele Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren einen Kindergarten oder andere elementare Einrichtungen, doch die Besuchsdauer ist österreichweit am geringsten. Auf diese paradoxe Situation wies die Arbeiterkammer Vorarlberg am Mittwoch in einer Pressekonferenz hin. Sie sieht strukturelle Barrieren als Grund und fordert einen „umfassenden regionalen Aktionsplan“. Neben strukturellen Hürden würden besonders stark ausgeprägte traditionelle Rollenbilder den Zugang und die Inanspruchnahme von elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Vorarlberg bremsen.

Zitat Icon

Wir brauchen einen regionalen Aktionsplan, der Ausbau und Qualität gemeinsam denkt – nicht Rückschritte.

Bernhard Heinzle

Bild: Lukas Hämmerle

Die AK Vorarlberg belegte das mit einer Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF) der Universität Wien, die in ihrem Auftrag erstellt wurde. Der Anteil an Kindern in ganztägiger Betreuung oder auch nur über Mittag ist in Vorarlberg mit Abstand der geringste im Bundesvergleich. Während österreichweit mehr als die Hälfte aller Kinder ganztägig betreut werden, sind es in Vorarlberg lediglich rund 18 Prozent. Die Studie unterstreiche den wissenschaftlichen Konsens, wonach frühkindliche Bildung ihr volles Potenzial nur bei hoher Qualität entfalte.

Regionaler Aktionsplan
AK-Präsident Bernhard Heinzle kritisierte in diesem Zusammenhang den Förderstopp für Elternbeiträge in privaten Einrichtungen für Dreijährige: „Statt Qualität zu stärken, wird sie gefährdet. Wir brauchen einen regionalen Aktionsplan, der Ausbau und Qualität gemeinsam denkt – nicht Rückschritte.“ Im Rahmen der Studie hat das ÖIF erstmals Daten aus dem „Generations & Gender Programme (GGP)“ spezifisch für Vorarlberg ausgewertet. Die Ergebnisse beleuchten gesellschaftliche Erwartungen an Mütter im Hinblick auf Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit. Sie zeigen für Vorarlberg ein deutlich konservativeres Bild als in anderen Bundesländern. Ein Beispiel: So stimmen 52 Prozent der Männer in Vorarlberg der Aussage zu, dass ein Kind, das noch nicht zur Schule geht, unter der Erwerbstätigkeit der Mutter leiden würde. Auch 30 Prozent der Frauen teilen diese Ansicht. Zum Vergleich: In Wien liegt die Zustimmung bei 28 Prozent der Männer und 18 Prozent der Frauen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 14°
Symbol wolkig
Bludenz
2° / 18°
Symbol wolkig
Dornbirn
3° / 14°
Symbol wolkig
Feldkirch
2° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
172.346 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
145.576 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.155 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Vorarlberg
Verordnung aufgehoben
Hand- und Zugdienste: Lochau rudert wieder zurück
Kinderbetreuung
Traditionelle Rollenbilder sind prägend
Comet Lemmon
Ein besonderes Spektakel an unserem Sternenhimmel
Verletzt
Biker prallte nach Überholen gegen Böschung
SW Bregenz im ÖFB-Cup
Attraktiver Gegner zu einem ungünstigen Zeitpunkt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf