„Keine Honolulu-Geschichte“, aber Steuerschwindel

Während die Urteile im Hauptverfahren gegen die Krypto-Schnösel von EXW noch nicht rechtskräftig sind, musste sich einer der Mitangeklagten in einem anderen Verfahren unter der Leitung der EXW-erprobten Claudia Bandion-Ortner vor dem Landesgericht in Klagenfurt verantworten. Und der Zeitpunkt des Prozesses half dem 50-jährigen Angeklagten letztlich sehr.