Ärztekammer kritisiert: Impfstoffe sind Mangelware

Offenbar zu wenig Impfstoffe erworben

„Nach unserem Wissensstand hat der Bund für die Impfung gegen Gürtelrose für ganz Österreich lediglich 100.000 Impfstoff-Dosen eingekauft. Dieses Kontingent ist längst weg“, erklärt Alexandra Rümmele-Waibel, Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte. Dasselbe gilt für die Impfstoffe gegen Pneumokokken. Zwar wurden beide Impfstoffe bereits nachbestellt, doch bis die Lieferung in Österreich ankommt, wird es dauern. Auch bei den Vakzinen gegen Influenza gibt es Probleme, sagt Rümmele-Waibel: Ein Impfstoff für die kommende Saison ist gar nicht mehr erhältlich und kann auch nicht nachbestellt werden, ein weiterer ist nur noch auf dem Privatmarkt erhältlich.