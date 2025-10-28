Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oftmals vergriffen

Ärztekammer kritisiert: Impfstoffe sind Mangelware

Vorarlberg
28.10.2025 14:35
Auch Grippeimpfstoffe sind nicht immer erhältlich.
Auch Grippeimpfstoffe sind nicht immer erhältlich.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

„Das öffentlich finanzierte Impfprogramm des Bundes „ist aktuell ein Desaster“, ärgert sich Burkhard Walla, Präsident der Ärztekammer für Vorarlberg. Die geringen Mengen an Impfstoffen würden dazu führen, dass die Bestellung zum Lotteriespiel werde.

0 Kommentare

„Noch vor zwei Wochen haben Gesundheitsministerium und Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) groß in den Medien angekündigt, dass nun auch Impfungen gegen Gürtelrose und Pneumokokken für Risikogruppen und Menschen ab 60 Jahren kostenlos angeboten werden – die Ärztinnen und Ärzte können für ihre Patientinnen und Patienten derzeit aber keine Impfstoffe bestellen“, echauffiert sich Walla.

Das entsprechende digitale Bestellportal der Bundesbeschaffungsgesellschaft sei enorm benutzerunfreundlich und wenn man dann endlich drinnen sei, könne es passieren, dass die Kontingente schon vergriffen sind. Das betrifft laut Präsident Walla nicht nur Gürtelrose und Pneumokokken, auch gegen Influenza sind einige Impfstoffe derzeit nicht erhältlich. „Bund und ÖGK sind dringend aufgefordert, das Bestellsystem anwendungsfreundlich und praktikabel aufzustellen und auch für genügend Impfstoffe für alle Bundesländer zu sorgen.“ 

Offenbar zu wenig Impfstoffe erworben
„Nach unserem Wissensstand hat der Bund für die Impfung gegen Gürtelrose für ganz Österreich lediglich 100.000 Impfstoff-Dosen eingekauft. Dieses Kontingent ist längst weg“, erklärt Alexandra Rümmele-Waibel, Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte. Dasselbe gilt für die Impfstoffe gegen Pneumokokken. Zwar wurden beide Impfstoffe bereits nachbestellt, doch bis die Lieferung in Österreich ankommt, wird es dauern. Auch bei den Vakzinen gegen Influenza gibt es Probleme, sagt Rümmele-Waibel: Ein Impfstoff für die kommende Saison ist gar nicht mehr erhältlich und kann auch nicht nachbestellt werden, ein weiterer ist nur noch auf dem Privatmarkt erhältlich.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 11°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
5° / 14°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
7° / 14°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
6° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
136.717 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
124.582 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
122.341 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Vorarlberg
Lebensmittelhandel
Rewe schließt Lager-Standort in Lauterach
Oftmals vergriffen
Ärztekammer kritisiert: Impfstoffe sind Mangelware
Ländle-Triathlet
Für Leon Pauger kam das Saionende etwas zu früh
Führerschein-Causa
Keine Ermittlungen der Staatsanwaltschaft
Polizeieinsatz nötig
Vorarlberger randalierte in Lindauer Therme
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf