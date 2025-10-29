Kasper siegt mit Detroit, Rossi verliert mit Wild

In der National Hockey League (NHL) sind die Detroit Red Wings mit Marco Kasper am Dienstag (Ortszeit) in der Erfolgsspur geblieben, Minnesota Wild mit Marco Rossi kassierte hingegen die vierte Niederlage in Folge.
Die fiel mit einem Heim-3:4 nach Overtime gegen die Winnipeg Jets knapp aus, der Vorarlberger Rossi leistete die Assists zum 2:2 und 3:2. Der Kärntner Kasper blieb bei einem 5:2 bei den St. Louis Blues ohne Scorerpunkt, es war Sieg sieben Detroits im zehnten Match.
Kasper und Co. starteten damit eine Serie von fünf Auswärtsspielen erfolgreich. „Es war ein solides Match von uns“, sagte Detroit-Trainer Todd McLellan. „Wenn es nötig war, haben wir offensiv gut gespielt.“
Minnesota wiederum hat sieben seiner vergangenen acht Partien verloren. „Diesmal waren wir aber in einem Prozess, das Spiel gewinnen zu können“, hob Minnesota-Coach John Hynes einen positiven Aspekt hervor. Das entscheidende Tor erzielte freilich Kyle Connor nach 46 Sekunden der Verlängerung für Winnipeg. Rossi hält in dieser Saison bei zwei Treffern und acht Vorlagen.
