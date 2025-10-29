Kasper siegt mit Detroit, Rossi verliert mit Wild

Minnesota wiederum hat sieben seiner vergangenen acht Partien verloren. „Diesmal waren wir aber in einem Prozess, das Spiel gewinnen zu können“, hob Minnesota-Coach John Hynes einen positiven Aspekt hervor. Das entscheidende Tor erzielte freilich Kyle Connor nach 46 Sekunden der Verlängerung für Winnipeg. Rossi hält in dieser Saison bei zwei Treffern und acht Vorlagen.