Hand- und Zugdienste: Lochau rudert wieder zurück

Ungeachtet allem Für und Wider entschieden die Lochauer Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Dienstagabend, die Verordnung bezüglich der Hand- und Zugdienste wieder aufzuheben. Die Begründung: Man sei zur Erkenntnis gelangt, dass der Gemeindevorstand diese Verordnung hätte erlassen müssen – und eben nicht, wie bei sonstigen Verordnungen betreffend Abgaben üblich, die Gemeindevertretung. Die bereits geleisteten Zahlungen würden den betroffenen Haushalten refundiert werden.