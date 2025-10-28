Für Leon Pauger kam das Saionende etwas zu früh

Zuletzt beim Mittelstrecken-Triathlon auf Mallorca (Sp) schloss Leon Pauger auf dem fünften Platz ab, womit der Bregenzer sehr zufrieden war. „Es war ein gutes Rennen vom Anfang bis zum Ende, davon hatte ich nicht so viele diese Saison“, erzählt er, „und jetzt ist es schade, dass Pause ist. Gerade, als ich ein wenig in Fahrt gekommen bin.“ Denn die Triathlon-Saison – zumindest in unseren Gefilden – ist zu Ende, zu kalt ist es schon. „Und noch einmal nach Asien oder Amerika fliegen wollte ich nicht mehr, das wäre zu viel Aufwand gewesen“, meint Pauger.