Ländle-Triathlet

Für Leon Pauger kam das Saionende etwas zu früh

Vorarlberg
28.10.2025 13:55
Ländle-Triathlet Leon Pauger kam zuletzt in Fahrt.
Ländle-Triathlet Leon Pauger kam zuletzt in Fahrt.(Bild: GEPA)

Gerade als Ländle-Triathlet Leon Pauger in Fahrt kam, ging die Saison zu Ende. Beim Mittelstrecken-Rennen auf Mallorca feierte der Bregenzer aber noch einen guten Abschluss und denkt schon wieder an die Vorbereitung für das nächste Jahr.

Zuletzt beim Mittelstrecken-Triathlon auf Mallorca (Sp) schloss Leon Pauger auf dem fünften Platz ab, womit der Bregenzer sehr zufrieden war. „Es war ein gutes Rennen vom Anfang bis zum Ende, davon hatte ich nicht so viele diese Saison“, erzählt er, „und jetzt ist es schade, dass Pause ist. Gerade, als ich ein wenig in Fahrt gekommen bin.“ Denn die Triathlon-Saison – zumindest in unseren Gefilden – ist zu Ende, zu kalt ist es schon. „Und noch einmal nach Asien oder Amerika fliegen wollte ich nicht mehr, das wäre zu viel Aufwand gewesen“, meint Pauger.

Der darum früher als noch letztes Jahr in die Winterpause geht, um dann aber nächstes Jahr dafür früher in die Vorbereitung zu starten. „Im Winter werde ich dafür mehr alternative Sachen wie Skitouren oder Langlaufen machen“, erzählt der 26-Jährige, „und im Jänner geht es dann schon für drei Wochen ins Traininglager nach Thailand.“

