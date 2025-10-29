Biker prallte nach Überholen gegen Böschung

Am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr war auf der Walgaustraße (L50) im Gemeindegebiet von Rankweil ein 78-jähriger Motorradlenker unterwegs. Nachdem er eine Gruppe von Mopedfahrern überholt hatte, verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Bike und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Böschung und wurde zurück auf die Straße geschleudert, wo er stürzte.