Verletzt

Biker prallte nach Überholen gegen Böschung

Vorarlberg
29.10.2025 12:25
Die Unfallstelle in Rankweil.
Die Unfallstelle in Rankweil.(Bild: Bernd Hofmeister)

In Rankweil (Vorarlberg)  kam es am Dienstag zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer (78): Der Mann überholte erst eine Gruppe Mopedlenker, dann verlor er die Kontrolle über sein Gefährt. 

Am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr war auf der Walgaustraße (L50) im Gemeindegebiet von Rankweil ein 78-jähriger Motorradlenker unterwegs. Nachdem er eine Gruppe von Mopedfahrern überholt hatte, verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Bike und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Böschung und wurde zurück auf die Straße geschleudert, wo er stürzte.

Der Biker wurde vom Notarzt erstversorgt.
Der Biker wurde vom Notarzt erstversorgt.(Bild: Bernd Hofmeister)

Der Mann zog sich Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichtsbereich zu. Er wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher  Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L50 kurzfristig vollständig gesperrt werden.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
