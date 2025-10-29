Fußballerinnen heimlich in Kabine gefilmt?

„Der SCR Altach bedauert die im Raum stehenden Vorwürfe zutiefst und spricht den mutmaßlich betroffenen Personen seine volle Unterstützung aus. Zur lückenlosen Aufarbeitung aller Hinweise und Vorfälle arbeiten wir mit einer externen, unabhängigen und dafür spezialisierten Einrichtung zusammen“, sagte Geschäftsführer Christoph Längle. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe stehe der Verein in engem Austausch mit dem Landeskriminalamt und unterstütze die laufenden Ermittlungen mit sämtlichen verfügbaren Mitteln. „Unabhängig davon werden wir unser Präventionskonzept nochmals überarbeiten und sämtliche Trainer sowie Betreuer gezielt zu den Safe-Sport-Grundsätzen schulen.“