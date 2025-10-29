Vorteilswelt
Schwere Vorwürfe

Fußballerinnen heimlich in Kabine gefilmt?

Vorarlberg
29.10.2025 09:35
Die Vorfälle sollen sich im Umfeld des SCR Altach ereignet haben.
Die Vorfälle sollen sich im Umfeld des SCR Altach ereignet haben.(Bild: GEPA)

Das Landeskriminalamt Vorarlberg ermittelt derzeit gegen einen ehemaligen Funktionär des Fußballclubs SCR Altach. Er wird verdächtigt,  heimlich Filmaufnahmen von Spielerinnen des SCR Altach in den Umkleideräumen des Vereins angefertigt zu haben. 

Die Ermittlungen gegen den Funktionär dauern derzeit noch an. Der mutmaßliche Täter befindet sich derzeit auf freiem Fuß. Zum Schutz der Betroffenen werden keine weiteren Details veröffentlicht, teilten die zuständigen Beamten mit.

Die Verantwortlichen des Fußballklubs betonen, dass die verdächtige Person bereits nicht mehr für den SCR Altach tätig ist. Dem Verein seien zuvor keinerlei Hinweise oder Informationen über das Fehlverhalten vorgelegen. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe sei den ermittelnden Behörden die vollumfängliche Kooperation zugesagt worden.

SCR Altach sei bereits mit den potenziell betroffenen Personen in Kontakt getreten und biete umfangreiche Unterstützung sowie psychologische Hilfe und gegebenenfalls juristischen Rechtsbeistand. Zudem werde der Verein bei der Aufarbeitung von professionellen Opferschutzeinrichtungen beraten.

Christoph Längle
Christoph Längle(Bild: Shourot Maurice)

„Der SCR Altach bedauert die im Raum stehenden Vorwürfe zutiefst und spricht den mutmaßlich betroffenen Personen seine volle Unterstützung aus. Zur lückenlosen Aufarbeitung aller Hinweise und Vorfälle arbeiten wir mit einer externen, unabhängigen und dafür spezialisierten Einrichtung zusammen“, sagte Geschäftsführer Christoph Längle. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe stehe der Verein in engem Austausch mit dem Landeskriminalamt und unterstütze die laufenden Ermittlungen mit sämtlichen verfügbaren Mitteln. „Unabhängig davon werden wir unser Präventionskonzept nochmals überarbeiten und sämtliche Trainer sowie Betreuer gezielt zu den Safe-Sport-Grundsätzen schulen.“

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Ähnliche Themen
Vorarlberg
SCR Altach
