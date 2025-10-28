Vorarlberger randalierte in Lindauer Therme

Die Versuche der Beamten, den 25-jährigen Vorarlberger zu beruhigen, waren nicht von Erfolg gekrönt – im Gegenteil. Da sich der junge Mann auch gegenüber der Polizei äußerst aggressiv zeigte und die Beamten beleidigte, warfen sie ihn zu Boden und fesselten ihn. Beim Handgemenge wurde einer der Polizisten leicht verletzt.