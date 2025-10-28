Vorteilswelt
Polizeieinsatz nötig

Vorarlberger randalierte in Lindauer Therme

Vorarlberg
28.10.2025 10:55
Nicht zum ersten Mal musste die Polizei anrücken, um einen aggressiven Besucher der Lindauer ...
Nicht zum ersten Mal musste die Polizei anrücken, um einen aggressiven Besucher der Lindauer Therme zu bändigen.(Bild: EKH-Pictures - stock.adobe.com)

Einen ziemlich renitenten und uneinsichtigen Vorarlberger musste die Polizei am Sonntagnacht aus der Lindauer Therme begleiten. Mitarbeiter der Badeanstalt wussten sich am Ende nicht anders zu helfen, als die Exekutive zu verständigen. Der Gast hatte unter anderem eine Liege in ein Schwimmbecken geworfen. 

Die Versuche der Beamten, den 25-jährigen Vorarlberger zu beruhigen, waren nicht von Erfolg gekrönt – im Gegenteil. Da sich der junge Mann auch gegenüber der Polizei äußerst aggressiv zeigte und die Beamten beleidigte, warfen sie ihn zu Boden und fesselten ihn. Beim Handgemenge wurde einer der Polizisten leicht verletzt. 

Blutentnahme angeordnet
Der aggressive Mann wurde aus dem Gebäude und auf die Dienststelle gebracht. Die Staatsanwaltschaft Kempten ordnete eine Blutentnahme an, die durch einen Arzt durchgeführt wurde. Nachdem er sich wieder einigermaßen beruhigt hatte, durfte er den Polizeiposten wieder verlassen. 

Gegen den Österreicher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftaten wie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Betrug, Bedrohung und Hausfriedensbruch eingeleitet. 

