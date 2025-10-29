Schüsse, Schläge und jede Menge Lügen

Blaue Flecken und ein Veilchen im Gesicht

Im Prozess schildert die Mutter der jungen Frau ihre Wahrnehmungen und aus dieser Zeit: „Meine Tochter hatte ständig blaue Flecken am ganzen Körper. Die Veilchen im Gesicht versuchte sie zwar mit Schminke zu überdecken, aber mir konnte sie nichts vormachen.“ Ihre Tochter habe geschwiegen – auch bei der Polizei. „Doch ich spürte, dass sie Angst vor ihm hatte.“ So gab die Mutter an, einmal Anzeige erstattet zu haben, nachdem der Angeklagte auch ihr einen Faustschlag versetzt hatte.