Prozess um schweren Missbrauch schlafender Frau

„Habe sofort aufgehört“

Nun steht der 36-Jährige erneut vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft begründet den Wiederaufnahmeprozess damit, dass der Angeklagte selbst eingeräumt habe, sich nicht vergewissert zu haben, ob die Frau mit den Berührungen einverstanden war. In der Verhandlung bleibt der Beschuldigte jedoch bei seiner Darstellung: Er habe gedacht, die Frau sei wach, da sie ihm die Füße entgegengestreckt habe. Als sie nicht reagierte, habe er sofort aufgehört.