Jobräder finanziert – Pkw-Fahrten eingespart

Das Fahrrad als Autoalternative ist ein zentraler Ansatzpunkt des Unternehmensnetzwerkes. So haben die 14 Betriebe bisher 8200 sogenannte Jobräder für ihre Mitarbeiter vorfinanziert. Das entspricht einer Summe von rund 33 Millionen Euro. Aber auch in Jobtickets für den öffentlichen Verkehr und die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in den Unternehmen – Abstellanlagen, Umkleiden, Spinde und Duschen – fließen beachtliche Summen: „In den vergangenen Jahren haben wir mehr als 17 Millionen Euro in die Umsetzung unseres Mobilitätskonzeptes investiert“, betont Gerhard Humpeler, Mitglied der Blum-Geschäftsleitung.