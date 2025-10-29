Vorteilswelt
Profi führt es vor

So geht Selbstverteidigung mit Alltagsgegenständen

Leben
29.10.2025 14:16

86.205 Gewaltdelikte wurden 2024 in Österreich registriert, die Nachfrage nach Pfefferspray und Co. steigt. Eine Expertin zeigt, dass Sie sich auch mit Alltagsgegenständen wie Kugelschreibern, Geldbörsen und Schlüsseln im Ernstfall selbst verteidigen können.

Irmengard Weckauf-Hanzal ist seit 20 Jahren als Instruktorin für Selbstverteidigung und Kampfkunst tätig und weiß: „Egal ob Stift, Schlüssel oder Spray – du solltest Bescheid wissen, wie du es machst. Man sollte vorab ein wenig geübt haben. Gerade beim Pfefferspray reicht es nicht, ihn einfach zu kaufen und einzustecken!“ Vor der krone.tv-Kamera demonstriert sie, wie man Lippenstift, Regenschirm, Feuerzeug und Co. zur Abwehr von Angreifern einsetzen kann und warnt vor typischen Fehlern.

Denise Zöhrer
