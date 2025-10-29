So geht Selbstverteidigung mit Alltagsgegenständen

Irmengard Weckauf-Hanzal ist seit 20 Jahren als Instruktorin für Selbstverteidigung und Kampfkunst tätig und weiß: „Egal ob Stift, Schlüssel oder Spray – du solltest Bescheid wissen, wie du es machst. Man sollte vorab ein wenig geübt haben. Gerade beim Pfefferspray reicht es nicht, ihn einfach zu kaufen und einzustecken!“ Vor der krone.tv-Kamera demonstriert sie, wie man Lippenstift, Regenschirm, Feuerzeug und Co. zur Abwehr von Angreifern einsetzen kann und warnt vor typischen Fehlern.