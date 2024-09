Neuer 1er-BMW: Tarnen & Täuschen auf hohem Niveau

Fakt ist: Man muss nicht alles bis auf die Unterwäsche neu erfinden, wenn man schon nach fünf Jahren eine neue Modellgeneration bringt. Und der neue 1er ist im Detail so modern, dass man ihm die neue Modellreihe tatsächlich abnimmt. So hat BMW den Vorteil, dass man nun ein quasi neues Modell hat, das länger „hält“, als das bei einem klassischen (und bei Weitem weniger aufwendigen) Facelift der Fall gewesen wäre. Das nimmt etwas den Druck heraus, da ja eher ungewiss ist, wie (schnell) das mit der Elektrifizierung und überhaupt weitergeht. Sonst hätten sie in zwei Jahren einen völlig neuen 1er präsentieren müssen.