Legendäre Party rund um das Ei in luftiger Höhe

Die Klagenfurter Hütte platzte aus allen Nähten – kein Wunder, denn die legendäre Eierspeisparty ging am Sonntag wieder über die Bühne. Mit dabei: zahlreiche Wintersportfans und Promis.
Die Eierspeisparty ist auf der beliebten Klagenfurter Hütte schon jahrelange Tradition. Und wenn dann noch Hüttenwirt Heinz „Schütte“ Schüttelkopf dazu lädt, dann kommen die Besucher in Scharren.
„Es ist gelebter Usus, dass die Grundzutaten wie Eier, Speck und auch Brot für die eigene Portion Proteinklassiker mittransportiert werden“, sagt der Hüttenwirt, der es in diesem Winter noch einmal wissen möchte und auf der Klagenfurter Hütte den Kochlöffel schwingt.
Unter den Gästen befanden sich Medikus Rudolf Likar, Zauberlegende Magic Felix, Stadtrichter Otto Umlauft und viele andere.
