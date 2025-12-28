Die Hoffnung auf das größte Olympia-Team lebt

Österreichs Eisschnellläufer legten bereits in Übersee einen starken Start in den Olympia-Winter hin. Bei den Europa-Weltcups bestätigten Gabriel Odor, Jeannine Rosner und Alexander Farthofer ihre guten Leistungen. Auch Vanessa Herzog kam wieder besser in Schwung. Alle vier Athleten haben bereits ihr Olympia-Ticket in der Tasche. Aber Österreich könnte im Februar in Mailand sogar das größte Team an Kufenflitzern aller Zeiten stellen. Mit fünf Startern (Emese Hunyady, Emese Antal, Michael Hadschieff, Christian Eminger, Roland Brunner) war das bislang bei Olympia 1994 im norwegischen Lillehammer der Fall. Damals war auch die Medaillen-Ausbeute großartig: Hunyady gewann Gold (1500m) und Silber (3000m)!