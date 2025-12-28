„Nicht sicher!“ Shiffrin reagiert auf Kurs-Wirbel

Video an die Verbände geschickt

Immerhin: Wie ORF-Kommentator Ernst Hausleitner berichtete, wurden allen Verbänden ein Video der besagten Stelle geschickt, sodass die Läuferinnen Bescheid wussten und sich darauf einstellen konnten. „Ein Tor wurde nach außen gesetzt, dann wurde es ein langer Schwung“, meinte Co-Kommentatorin Marlies Raich.

Natalie Falch sagte im Zielraum darauf angesprochen beim ORF: „Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich froh, dass sie es geändert haben. Es war alles sehr fair.“