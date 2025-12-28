Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lauf geändert

„Nicht sicher!“ Shiffrin reagiert auf Kurs-Wirbel

Ski Alpin
28.12.2025 18:21
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: GEPA)

Vor dem entscheidenden zweiten Slalom-Durchgang am Semmering sorgte Mikaela Shiffrin für ordentlich Aufregung, als sie nach ihrer Intervention beim Kurssetzer eine Passage kurzfristig ändern ließ. Nach Rennende reagierte die US-Amerikanerin: „Es war nicht sicher genug!“

0 Kommentare

Was war passiert? Shiffrin, die nach dem ersten Lauf auf Rang vier (+0,54 Sek.) gelegen hatte, soll sich massiv über eine Passage am Zauberberg beschwert haben. Daraufhin nahm der französische Kurssetzer Vincent Blum Änderungen am Kurs vor und entschärfte die betreffende Stelle – eine Einfahrt in eine Haarnadel. Allerdings hatte dies einen brisanten Beigeschmack. Denn Shiffrin war die einzige Athletin, die die neue Linienführung vor dem zweiten Durchgang besichtigen konnte. Alle anderen Läuferinnen gingen ohne diese Möglichkeit an den Start. Eine Konstellation, die im Zielraum für reichlich Unmut und Diskussionen sorgte. Fairness? Darüber scheiden sich die Geister.

Lesen Sie auch:
Mikaela Shiffrin (mi.) siegte am Semmering, vor der Schweizerin Camille Rast (li.) und der für ...
Liensberger Vierte
Serie geht weiter! Shiffrin feiert 5. Slalom-Sieg
28.12.2025
Slalom am Semmering
Weltcup-Debüt von „Ski-Shakira“ (16) endet früh
28.12.2025

Video an die Verbände geschickt
Immerhin: Wie ORF-Kommentator Ernst Hausleitner berichtete, wurden allen Verbänden ein Video der besagten Stelle geschickt, sodass die Läuferinnen Bescheid wussten und sich darauf einstellen konnten. „Ein Tor wurde nach außen gesetzt, dann wurde es ein langer Schwung“, meinte Co-Kommentatorin Marlies Raich.

Natalie Falch sagte im Zielraum darauf angesprochen beim ORF: „Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich froh, dass sie es geändert haben. Es war alles sehr fair.“

„Nicht sicher genug!“
Nach Rennende, mit Shiffrin als Siegerin, reagierte die US-Amerikanerin auf den Wirbel und sagte über die Pistenverhältnisse: „Es war nicht sicher genug! Für mich war das kein Problem aber für diese jungen Mädels – das war nicht okay. Es gab zwar keine großen Verletzungen, aber es war ein herausfordernder Tag.“

Extrem hohe Ausfallquote
Der erste Durchgang hatte für außergewöhnlich viele Ausfälle gesorgt: Fast jede zweite Starterin schied aus. Eine Ausfallquote von 49 %, die es seit 25 Jahren – seit der Saison 1999/00 – nicht mehr gegeben hatte. Auch die Zeitabstände sorgten für Staunen: Zwischen dem ersten und dem 30. Platz lagen 5,94 Sekunden, was ebenfalls einen Negativrekord darstellt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Mikaela Shiffrin
Semmering
ORF
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
171.063 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
170.212 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
153.874 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Ski Alpin
Liensberger Vierte
Serie geht weiter! Shiffrin feiert 5. Slalom-Sieg
Lauf geändert
„Nicht sicher!“ Shiffrin reagiert auf Kurs-Wirbel
„Schönste Geschenk“
Ski-Paar Venier und Walder: Das Baby ist da!
Slalom am Semmering
Weltcup-Debüt von „Ski-Shakira“ (16) endet früh
FIS war zu Besuch
Grünes Licht für die Weltcup-Rennen in Zauchensee

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf