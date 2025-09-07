Trump droht US-Metropole mit „Krieg“

„Chicago ist bei Weitem die schlimmste und gefährlichste Stadt der Welt“, hat US-Präsident Donald Trump vor Tagen getönt und mit der Entsendung der Nationalgarde in die drittgrößte Stadt der Vereinigten Staaten gedroht. Nun verschärft der Staatschef seinen Ton gegenüber der demokratisch regierten Stadt, wo er gegen illegale Einwanderer und Kriminelle vorgehen will.
„Chicago wird bald herausfinden, warum es das Kriegsministerium heißt“, erklärte Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Zuvor hatte der Republikaner ein Dekret unterzeichnet, das „Department of War“ (Kriegsministerium) als Zweitnamen für das „Department of Defense“ (Verteidigungsministerium) zulässt. Trump begründete den Schritt damit, dass die derzeitige Bezeichnung „zu defensiv“ und „woke“ sei.
„Liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen“
Begleitet wurde der Beitrag bei Truth Social von einem offenbar mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellten Bild des US-Präsidenten in Militärkleidung. Im Hintergrund sind Hubschrauber über der Skyline von Chicago zu sehen, dazu das Zitat: „Ich liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen“ – alles Anspielungen auf den Film „Apocalypse Now“ aus dem Jahr 1979 (siehe Posting unten).
Gouverneur: „Nicht von Möchtegern-Diktator einschüchtern lassen“
Der demokratische Gouverneur des US-Bundesstaats Illinois, in dem Chicago liegt, JB Pritzker, äußerte sich empört über die jüngste Drohung Trumps. „Der Präsident der USA droht damit, gegen eine amerikanische Stadt in den Krieg zu ziehen. Das ist kein Witz. Das ist nicht normal“, verkündete Pritzker im Onlinedienst X. „Illinois wird sich von einem Möchtegern-Diktator nicht einschüchtern lassen“, fügte er hinzu.
Am 11. August hatte Trump bereits Nationalgardisten nach Washington beordert und die örtliche Polizei der US-Hauptstadt der Kontrolle des Bundes unterstellt. Der rechtspopulistische Republikaner begründete auch dort sein Vorgehen mit einer angeblich außer Kontrolle geratenen Kriminalität. Allerdings zeigen Statistiken einen deutlichen Rückgang von Gewaltverbrechen zwischen 2023 und 2024 in der Hauptstadt. Im Juni hatte Trump zudem in Los Angeles die Nationalgarde und Marineinfanteristen mobilisiert, um Proteste gegen seine Einwanderungspolitik zu beenden.
