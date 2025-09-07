Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Das ist nicht normal“

Trump droht US-Metropole mit „Krieg“

Außenpolitik
07.09.2025 08:22

„Chicago ist bei Weitem die schlimmste und gefährlichste Stadt der Welt“, hat US-Präsident Donald Trump vor Tagen getönt und mit der Entsendung der Nationalgarde in die drittgrößte Stadt der Vereinigten Staaten gedroht. Nun verschärft der Staatschef seinen Ton gegenüber der demokratisch regierten Stadt, wo er gegen illegale Einwanderer und Kriminelle vorgehen will.

0 Kommentare

„Chicago wird bald herausfinden, warum es das Kriegsministerium heißt“, erklärte Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Zuvor hatte der Republikaner ein Dekret unterzeichnet, das „Department of War“ (Kriegsministerium) als Zweitnamen für das „Department of Defense“ (Verteidigungsministerium) zulässt. Trump begründete den Schritt damit, dass die derzeitige Bezeichnung „zu defensiv“ und „woke“ sei.

Aufruhr in Chicago gegen die Pläne Trumps
Aufruhr in Chicago gegen die Pläne Trumps(Bild: AFP/ANDY MANIS)
Aufruhr in Chicago gegen die Pläne Trumps
Aufruhr in Chicago gegen die Pläne Trumps(Bild: AFP/ANDY MANIS)
Nicht Migranten, sondern die Einwanderungsbehörde selbst sollte laut diesen Demonstrantinnen ...
Nicht Migranten, sondern die Einwanderungsbehörde selbst sollte laut diesen Demonstrantinnen „abgeschoben“ werden.(Bild: AFP/ANDY MANIS)
Der US-Präsident will die Nationalgarde nach Chicago entsenden, um die örtlichen ...
Der US-Präsident will die Nationalgarde nach Chicago entsenden, um die örtlichen Sicherheitskräfte im Kampf gegen die Kriminalität zu unterstützen und droht sogar mit „Krieg“.(Bild: EPA/PATRICK GORSKI)

„Liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen“
Begleitet wurde der Beitrag bei Truth Social von einem offenbar mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellten Bild des US-Präsidenten in Militärkleidung. Im Hintergrund sind Hubschrauber über der Skyline von Chicago zu sehen, dazu das Zitat: „Ich liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen“ – alles Anspielungen auf den Film „Apocalypse Now“ aus dem Jahr 1979 (siehe Posting unten).

Gouverneur: „Nicht von Möchtegern-Diktator einschüchtern lassen“
Der demokratische Gouverneur des US-Bundesstaats Illinois, in dem Chicago liegt, JB Pritzker, äußerte sich empört über die jüngste Drohung Trumps. „Der Präsident der USA droht damit, gegen eine amerikanische Stadt in den Krieg zu ziehen. Das ist kein Witz. Das ist nicht normal“, verkündete Pritzker im Onlinedienst X. „Illinois wird sich von einem Möchtegern-Diktator nicht einschüchtern lassen“, fügte er hinzu.

Lesen Sie auch:
Trump will aus Pete Hegseth (re.) einen „Kriegsminister“ machen.
Das wird nicht billig
Trump macht aus Pentagon „Kriegsministerium“
05.09.2025
Gouverneur entsetzt
Trump: „gefährlichste Stadt der Welt“ liegt in USA
02.09.2025
Chicago und New York
Trump will Militär in weitere Großstädte schicken
23.08.2025

Am 11. August hatte Trump bereits Nationalgardisten nach Washington beordert und die örtliche Polizei der US-Hauptstadt der Kontrolle des Bundes unterstellt. Der rechtspopulistische Republikaner begründete auch dort sein Vorgehen mit einer angeblich außer Kontrolle geratenen Kriminalität. Allerdings zeigen Statistiken einen deutlichen Rückgang von Gewaltverbrechen zwischen 2023 und 2024 in der Hauptstadt. Im Juni hatte Trump zudem in Los Angeles die Nationalgarde und Marineinfanteristen mobilisiert, um Proteste gegen seine Einwanderungspolitik zu beenden. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
ChicagoIllinoisUSA
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
135.022 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
124.833 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
122.276 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1474 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1412 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1133 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Außenpolitik
Auf den Autobahnen
Halbe Milliarde für neue Elektro-Ladestationen
Teuerungsausgleich
SPÖ-Lercher: „Kein Sparen bei den Pensionisten“
„Das ist nicht normal“
Trump droht US-Metropole mit „Krieg“
150 Mio. Euro bereit
Regierung unterstützt Industrie mit Strombonus
Inspiration in Ungarn
FPÖ will die Familien künftig wie Orban entlasten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf