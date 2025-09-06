Lotsen & Polizei: Für Sicherheit auf dem Schulweg

Das große Finale unserer tierischen Sommermomente
In zwei Tagen ist auch in Kärnten Schluss mit Ferien: Für die Sicherheit der Schüler auf dem Weg in und aus den Klassen sorgen Lotsen und Polizei. Die vor allem Erwachsene in die Pflicht nimmt.
Dass der Weg in die Schule nicht immer sicher ist, belegen leider auch die nackten Zahlen: Denn jeder sechste Schulwegunfall in Österreich passierte im vergangenen Jahr in Kärnten. Doch es gibt eine Gruppe an Schülern, die jedes Jahr für mehr Sicherheit rund um die Bildungseinrichtungen sorgt – die Schülerlotsen. 220 Lotsen und 50 Schulweglotsen stehen während der Schulzeit für ihre Mitschüler im Einsatz und helfen dabei, dass sie sicher die Straßen queren können.
