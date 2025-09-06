Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Unfällen vorbeugen

Lotsen & Polizei: Für Sicherheit auf dem Schulweg

Kärnten
06.09.2025 06:00
220 Lotsen und 50 Schulweglotsen stehen in Kärnten während der Schulzeit ehrenamtlich im ...
220 Lotsen und 50 Schulweglotsen stehen in Kärnten während der Schulzeit ehrenamtlich im Einsatz.(Bild: Hörmandinger Marion)

In zwei Tagen ist auch in Kärnten Schluss mit Ferien: Für die Sicherheit der Schüler auf dem Weg in und aus den Klassen sorgen Lotsen und Polizei. Die vor allem Erwachsene in die Pflicht nimmt.

0 Kommentare

Dass der Weg in die Schule nicht immer sicher ist, belegen leider auch die nackten Zahlen: Denn jeder sechste Schulwegunfall in Österreich passierte im vergangenen Jahr in Kärnten. Doch es gibt eine Gruppe an Schülern, die jedes Jahr für mehr Sicherheit rund um die Bildungseinrichtungen sorgt – die Schülerlotsen. 220 Lotsen und 50 Schulweglotsen stehen während der Schulzeit für ihre Mitschüler im Einsatz und helfen dabei, dass sie sicher die Straßen queren können.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
183.235 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
172.937 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Oberösterreich
Politiker wegen Poolfüllung jetzt in Bedrängnis
142.564 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Pool im Garten muss befüllt werden, oft macht das die Feuerwehr – rund um den Skandal in ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1802 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1409 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1204 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Unfällen vorbeugen
Lotsen & Polizei: Für Sicherheit auf dem Schulweg
Kärntens Ärzte klagen
Limitierung: Wenn Leistungen nicht bezahlt werden
Pizzera & Jaus privat:
„Es ist keine Schande, auch mal traurig zu sein“
Nach Prüfung
Billigere Kelag-Tarife wären möglich gewesen
Alpen-Adria Küche
Kulinarik, Wein und viele regionale Spezialitäten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf