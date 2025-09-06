Lotsen & Polizei: Für Sicherheit auf dem Schulweg

Dass der Weg in die Schule nicht immer sicher ist, belegen leider auch die nackten Zahlen: Denn jeder sechste Schulwegunfall in Österreich passierte im vergangenen Jahr in Kärnten. Doch es gibt eine Gruppe an Schülern, die jedes Jahr für mehr Sicherheit rund um die Bildungseinrichtungen sorgt – die Schülerlotsen. 220 Lotsen und 50 Schulweglotsen stehen während der Schulzeit für ihre Mitschüler im Einsatz und helfen dabei, dass sie sicher die Straßen queren können.