Trump will nun auch Kampfjets abschießen

Gouverneurin von Puerto Rico bat Trump um Hilfe

Die Gouverneurin von Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, hatte Trump bereits im Jänner um Hilfe gebeten, nachdem Maduro mit einer Einnahme der Insel gedroht hatte. Sie schrieb in einem auf X veröffentlichten Brief, Trump solle ein klares Signal an „mörderische Diktatoren“ wie Maduro senden.

Der linksgerichtete Maduro wiederum sieht in den militärischen Drohgebärden der USA „die größte Bedrohung“ für Lateinamerika seit hundert Jahren. Er hat rund 340.000 Soldaten mobilisiert sowie Millionen von Reservisten. „Wenn Venezuela angegriffen würde, würde es sofort in einen bewaffneten Kampf eintreten“, betonte Maduro.