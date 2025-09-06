Warum jetzt Tausende Ameisen durch Lüfte schwirren

„Im Hochsommer kommt es zum sogenannten Hochzeitsflug der Ameisen“, weiß Harald Grabenhofer vom Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Und er weiß auch, warum sie das tun. „Während des Fluges paaren sich die geflügelten jungen Königinnen mit mehreren Männchen“, erklärt er. Während die Männchen nach der Paarung sterben, werfen die Weibchen ihre Flügel ab und gründen neue Kolonien oder übernehmen ihren alten Bau. In ihren Körpern der gespeicherte Samen der Männchen, mit dem sie ein Ameisenköniginnenleben lang Arbeiterinnen, Soldatinnen, Wächterinnen usw. produzieren werden.