Viersternehotel steht schon seit zwei Jahren leer
Innenstadt-Juwel
Das Nöserlgut hat viele Gesichter: Bauernhof, Wirtshaus, Hotel. Für die Linzer war es lange ein Ort voller Leben und Gastfreundschaft. Doch seit zwei Jahren herrscht Stillstand. Nun spricht Eigentümer Alfred Aumer über Interessenten, Stolpersteine – und seine Hoffnung, dass bald ein neues Wirtepaar das Haus wieder mit Herz erfüllt.
Bereits im 16. Jahrhundert wurde das Nöserlgut erstmals urkundlich erwähnt. Über Generationen war es Bauernhof, Wirtshaus und zuletzt auch ein Viersternehotel. Vielen Linzerinnen und Linzern ist es bis heute als Ort gemütlicher Feiern, lauschiger Sommerabende im großen Gastgarten und klassischer Wirtshauskultur in Erinnerung.
Kommentare
