Viersternehotel steht schon seit zwei Jahren leer

Das Nöserlgut hat viele Gesichter: Bauernhof, Wirtshaus, Hotel. Für die Linzer war es lange ein Ort voller Leben und Gastfreundschaft. Doch seit zwei Jahren herrscht Stillstand. Nun spricht Eigentümer Alfred Aumer über Interessenten, Stolpersteine – und seine Hoffnung, dass bald ein neues Wirtepaar das Haus wieder mit Herz erfüllt.