Früherer Frankreich-Star geigt in Ebreichsdorf auf

Er bestritt 27 Länderspiele für Frankreich, war in der englischen Premier League bei Newcastle und Arsenal. Aktuell ist Mathieu Debuchy beim Padbol Nations Cup in Ebreichsdorf, an dem zwölf Nationen aus drei Kontinenten teilnehmen, zu Gast. Freitag hatte der 40-Jährige seine ersten Spiele mit Frankreich. Da staunten neben den Fans auch Toni Polster, Irene Fuhrmann und Österreichs früherer Teamspieler Gyuri Garics, der Geschäftsführer von Padbol Österreich ist.
Fußball-Legende Toni Polster war beeindruckt vom Niveau: „Das ist super cool, höchstes Level. Ich freue mich, dass ich das sehen kann.“ Irene Fuhrmann, ehemalige Teamchefin von Österreichs Fußball-Frauen, meinte: „Als ehemalige Käfigspielerin finde ich das total lässig. Du musst technisch und taktisch sehr gut sein. Für mich ist unfassbar, wie beweglich und flink die Jungs sind. Padbol vereint Spielwitz mit kognitiven Fähigkeiten. Wirklich toll.“
„Er ist der französische Garics“
Auch Mathieu Debuchy zeigte seine Klasse. Zur „Krone“ sagte er: „Dieser Spiel taugt mir voll. Er vereint vieles. Ich bin da voll reingekippt, möchte Padbol in Frankreich groß machen.“ Gyuri Garics, Geschäftsführer von Padbol Österreich, lächelt: „Er ist der französische Garics. Wir waren beide als Spieler auch rechter Verteidiger, wir haben einiges gemeinsam, verstehen uns sehr gut.“
Via Instagram verpflichtet
Für Österreich nehmen Alexander Hamm, der jüngst bei der Teqball-EM in Ungarn Bronze holte, und Gökhan Ünver, der 14 Jahre Profi in der Türkei war und ein guter Freund von Ex-Teamspieler Ümit Korkmaz ist, teil. Hamm erzählte: „Gyuri hat mich vor einiger Zeit über Instagram angeschrieben und mich verpflichtet. Vergangenes Jahr in Eisenstadt haben wir schon zusammengespielt.“ Ünver meinte: „Du musst für Padbol ziemlich clever sein, viel mit der Bande spielen.“
2027 Padbol-WM in Österreich?
Heinz Palme, Präsident von Padbol Austria, will mit Garics den Sport in Österreich weiter etablieren: „Wir wollen die Community weiter ausbauen, die Menschen weiter begeistern, die Courts füllen, auch Frauen Padbol noch schmackhafter machen.“ Und für 2027 gibt es einen großen Plan: „Wir würden gerne in Österreich die Padbol-WM organisieren.“
