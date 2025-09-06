Früherer Frankreich-Star geigt in Ebreichsdorf auf

Via Instagram verpflichtet

Für Österreich nehmen Alexander Hamm, der jüngst bei der Teqball-EM in Ungarn Bronze holte, und Gökhan Ünver, der 14 Jahre Profi in der Türkei war und ein guter Freund von Ex-Teamspieler Ümit Korkmaz ist, teil. Hamm erzählte: „Gyuri hat mich vor einiger Zeit über Instagram angeschrieben und mich verpflichtet. Vergangenes Jahr in Eisenstadt haben wir schon zusammengespielt.“ Ünver meinte: „Du musst für Padbol ziemlich clever sein, viel mit der Bande spielen.“