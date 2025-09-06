Djokovic sieht ein: „Sie sind einfach zu gut“

4:6, 6:7, 2:6 hieß es am Ende. Rekord-Grand-Slam-Champion Djokovic bekam von Alcaraz die Grenzen aufgezeigt. Der 22-Jährige ließ sich auch von einem verpatzten Start in den zweiten Satz, einem 0:3-Rückstand und „Nole, Nole“-Rufen des Publikums nicht irritieren. Dem 38 Jahre alten Serben hingegen war die Anstrengung deutlich anzusehen. Der Tiebreak des zweiten Satzes brachte die Vorentscheidung. „Leider ging mir die Energie aus nach dem zweiten Satz“, räumte Djokovic ein. „Dann war ich erschöpft, und er hat weitergemacht.“ Seine Erkenntnis zum – bisher noch nie dagewesenen – Umstand, dass mit Sinner und Alcaraz zum dritten Mal in einer Saison die beiden gleichen Herren in einem Grand-Slam-Finale gegenüberstehen: „Sie sind einfach zu gut.“