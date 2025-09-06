Djokovic sieht ein: „Sie sind einfach zu gut“

Das wirkte fast schon resignierend. „Sie sind einfach zu gut“, meinte Novak Djokovic nach seinem Halbfinal-Aus bei den US Open. Gemeint waren freilich die momentan die Tennis-Welt dominierenden Youngsters Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, der Djokovic zuvor keine Chance gelassen hatte.
4:6, 6:7, 2:6 hieß es am Ende. Rekord-Grand-Slam-Champion Djokovic bekam von Alcaraz die Grenzen aufgezeigt. Der 22-Jährige ließ sich auch von einem verpatzten Start in den zweiten Satz, einem 0:3-Rückstand und „Nole, Nole“-Rufen des Publikums nicht irritieren. Dem 38 Jahre alten Serben hingegen war die Anstrengung deutlich anzusehen. Der Tiebreak des zweiten Satzes brachte die Vorentscheidung. „Leider ging mir die Energie aus nach dem zweiten Satz“, räumte Djokovic ein. „Dann war ich erschöpft, und er hat weitergemacht.“ Seine Erkenntnis zum – bisher noch nie dagewesenen – Umstand, dass mit Sinner und Alcaraz zum dritten Mal in einer Saison die beiden gleichen Herren in einem Grand-Slam-Finale gegenüberstehen: „Sie sind einfach zu gut.“
„Werde weiter kämpfen“
Der Routinier formte zum Abschied mit den Händen ein Herz, sein letzter Auftritt in New York soll das aber noch nicht gewesen sein. Bei allen vier Turnier-Highlights in dieser Saison stand er im Halbfinale – dann war stets Schluss. Djokovic weiß, dass es immer schwieriger für ihn wird, den ersehnten 25. Grand-Slam-Titel zu holen.
„Ich werde weiter kämpfen, versuchen, die Endspiele zu erreichen und um eine Trophäe zu kämpfen“, sagte der viermalige US-Open-Champion. Er plane für die volle Grand-Slam-Saison 2026.
