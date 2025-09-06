„Nein“ war zu wenig für ein Vergewaltigungs-Urteil

„Nein, hör auf, ich kann das nicht mehr!“ Das mehrfache Flehen eines 17-jährigen Mädchens hielt einen Sexualtäter nicht davon ab, mit dem Beischlaf aufzuhören. Sogar gewehrt soll sich die junge Frau haben, als es bei einer Sonnwendfeier im Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich zum Übergriff gekommen war.