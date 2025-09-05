Vorteilswelt
Italien ist genervt

Hamilton punktet nur noch auf seinem Bankkonto

Formel 1
05.09.2025 18:35
(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Vor dem Grand Prix in Monza ist Italien genervt vom Superstar, der in den Top-10 der Formel-1-WM das übelste Preis/Leistungs-Verhältnis hat.

0 Kommentare

Der Frontflügel abgebrochen, das rechte Vorderrad geknickt, dazu noch fünf Startplätze in Monza zurückversetzt. Der Unfall von Lewis Hamilton beim Grand-Prix in Zandvoort kommt Ferrari teuer zu stehen. Noch schmerzhafter ist für die Scuderia bisher jeder Einsatz des siebenfachen Weltmeisters. Der Brite weist unter den Top-10 der Formel-1-WM mit Abstand das schlechteste Preis/Leistungsverhältnis auf. Mit einem kolportierten Jahres-Gehalt von umgerechnet 51,3 Millionen Euro war Hamilton von Mercedes abgeworben worden, dafür bekam Teamchef Fred Vasseur erst 109 Punkte geliefert – jeder einzelne davon kostet Ferrari somit 470.642 Euro.

Porträt von Stefan Burgstaller
Stefan Burgstaller
Ähnliche Themen
Lewis HamiltonCharles Leclerc
MonzaItalienMonaco
FerrariMercedes-BenzFormel 1
Gehalt

