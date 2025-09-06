Auf ihn hören in Linz auch Rangnick und Alaba

„Ich bin auch ein großer Fan des Nationalteams“

Dass viele seine Stimme, aber nicht sein Gesicht kennen, erlebte Leber einmal mit Marko Arnautovic: „Ich war schon viele Jahre dabei, als ich einmal mit Marko im Aufzug gefahren bin. Ich hatte mein ÖFB-Gewand an. Plötzlich fragte er mich, ob ich neu im Team bin, weil er mich nicht kennt. Wir konnten dann beide sehr herzhaft über die Situation lachen.“