Badeschluss und Baustelle: Harte Wochen für Grazer

So richtig glücklich mit dem Geschäft ist heuer kaum jemand. „Schon der Mai war schlecht, der Juni dann top, der Juli eine Katastrophe“, bringt es Mayer auf den Punkt. Im August wiederum hat das Wetter die Betreiber vor allem an den so wichtigen Wochenenden im Stich gelassen. In Wildon rechnet man mit einem Gästeminus von 25 bis 30 Prozent. Auch in der Ragnitz bilanziert man „durchwachsen“, hofft aber auf die ausständigen Septemberwochen, an denen man in Graz quasi ein Monopol hat. Nur die Holding zeigt sich „durchaus zufrieden“ mit der Saison – dem Rekord-Juni sei Dank.