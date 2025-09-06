Preishammer: „Jetzt kündige ich meine Jahreskarte“

Das große Finale unserer tierischen Sommermomente
Die deutliche Verteuerung der Öffi-Tickets bringt „Krone“-Leser in Rage: Einige, die U-Bahn und Bim nur selten nutzen, wollen ihre Jahreskarte kündigen. Alternativen sind rar, denn auch die Autofahrer werden stärker zu Kasse gebeten.
Mehr als 500 Euro kostet die Jahreskarte, wie berichtet, ab 2026, bei monatlicher Zahlung. Das zahlt sich für viele, die selten in eine U-Bahn oder Bim steigen, nicht mehr aus. „Bei 365 Euro habe ich mir das Ticket geleistet, obwohl ich es nicht wirklich ausnutze. Das spielt es künftig nicht mehr. Ich werde die Jahreskarte kündigen, es ist zu teuer“, sagt ein empörter „Krone“-Leser.
