16-Jähriger als Lichtblick in der VSV-Vorbereitung

Ratschläge von Kapitän Rauchenwald

Im VSV-Team will er sich nun auch für die ICE-Liga empfehlen, nimmt von den Assen jeden Ratschlag an. „Ich versuche, von jedem Mitspieler zu lernen und alles aufzusaugen. Vor allem Alexander Rauchenwald redet sehr viel mit mir, gibt mir Tipps – wir verstehen uns auch privat gut“, sagt der Sohn von Ex-KAC-Crack Christian Sintschnig und Enkel von Klagenfurt-Vizepräsident Hellmuth Reichel. „Klar möchte ich jetzt in die Kampfmannschaft. In erster Linie geht es aber darum, dem Team zu helfen und gemeinsam zu gewinnen“, so Paul.