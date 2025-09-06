Ärzte üben Kritik an Gesundheitstelefon 1450

Das große Finale unserer tierischen Sommermomente
Patienten landen in Ambulanzen, obwohl sie in Ordinationen sollten: Spitalsärzte pochen auf eine bessere Lenkung durch das Gesundheitstelefon 1450. Das wäre gut für Ärzte, Patienten und würde auch Geld sparen. Was die Politik dazu sagt.
Gerhard Posch und seine Kollegen an der Urologie des LKH Hochsteiermark in Leoben erleben Situationen wie diese regelmäßig: „Zum Beispiel werden Personen mit unkomplizierten Harnwegsinfekten anstatt zu einer Konsultation bei Haus- oder Fachärzten direkt in die überlasteten Ambulanzen geschickt.“ Diese Patienten kommen aber nicht auf eigene Faust, sondern – wie seit einigen Jahren gewünscht – auf Empfehlung des Gesundheitstelefons 1450.
