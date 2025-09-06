Ärzte üben Kritik an Gesundheitstelefon 1450

Gerhard Posch und seine Kollegen an der Urologie des LKH Hochsteiermark in Leoben erleben Situationen wie diese regelmäßig: „Zum Beispiel werden Personen mit unkomplizierten Harnwegsinfekten anstatt zu einer Konsultation bei Haus- oder Fachärzten direkt in die überlasteten Ambulanzen geschickt.“ Diese Patienten kommen aber nicht auf eigene Faust, sondern – wie seit einigen Jahren gewünscht – auf Empfehlung des Gesundheitstelefons 1450.