Sex-Übergriff: Jetzt reichten Eltern Klage ein!

Das große Finale unserer tierischen Sommermomente
Gewinner
Im Mai 2024 wurde bei einem Schulausflug ein zwölfjähriger Tiroler von drei Schulkameraden sexuell missbraucht. Die Eltern des Opfers setzten ihre Absicht nun in die Tat um. „Ein vergleichbarer Fall ist mir bisher noch nicht untergekommen“, betont der Anwalt. Die „Krone“ kennt alle Details.
Es sind Szenen, die weit über Tirols Grenzen hinaus für Entsetzen sorgen. Im Zuge des Spiels „Wahrheit, Pflicht oder Extrem“ vergingen sich drei gleichaltrige Burschen an ihrem damals zwölfjährigen Schulkameraden (alle Namen bekannt). Zwei von ihnen hielten den Zwölfjährigen an den Armen sowie Beinen fest und zogen ihm einen Schlafsack über das Gesicht. Dann folgte der Sex-Übergriff. Die Eltern des Opfers sprechen klar von „Vergewaltigung“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.