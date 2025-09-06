Sex-Übergriff: Jetzt reichten Eltern Klage ein!

Es sind Szenen, die weit über Tirols Grenzen hinaus für Entsetzen sorgen. Im Zuge des Spiels „Wahrheit, Pflicht oder Extrem“ vergingen sich drei gleichaltrige Burschen an ihrem damals zwölfjährigen Schulkameraden (alle Namen bekannt). Zwei von ihnen hielten den Zwölfjährigen an den Armen sowie Beinen fest und zogen ihm einen Schlafsack über das Gesicht. Dann folgte der Sex-Übergriff. Die Eltern des Opfers sprechen klar von „Vergewaltigung“.